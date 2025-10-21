(Video) Daniel Montoya se accidentó en motocicleta, ¿peligra su participación en Mira quién baila?

Daniel Montoya y su bailarina Tatiana Sánchez se salvaron de la eliminación en la sexta gala. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El humorista Daniel Montoya se accidentó en motocicleta, por lo que muchos se preguntan si peligrará su participación en Mira quién baila.

El creador del personaje Guanelgue Esteban Matarrita tuvo el incidente este lunes.

El percance quedó hasta grabado en las cámaras de seguridad del restaurante donde iba a almorzar, ubicado en Cartago.

Directo al suelo

El comediante viajaba solo en la moto cuando al dar una pequeña curva perdió el equilibrio y se fue contra el suelo.

Aunque la motocicleta, de gran tamaño, le cayó encima, al comediante no le pasó nada y pudo levantarse de una vez.

“Me bajé de la moto como a mí me dio la gana”, comentó en el video que compartió del accidente.

Daniel dijo a La Teja que, a pesar del susto, por lo pesada que es la motocicleta, no se lastimó la pierna y podrá seguir ensayando.

“Por dicha la moto tienen defensas”, dijo entre risas.

Daniel Montoya se accidentó en su motocicleta

El humorista se acaba de salvar, por segunda ocasión, de salir eliminado de la competencia de baile de Teletica, pues el público votó menos por Randall “Chiqui” Brenes, así que este domingo lo veremos en la séptima gala dándolo todo en la pista de nuevo.