Chiqui Brenes reveló algo que pocos sabían de Yessenia Reyes en su paso Mira quién baila

Chiqui Brenes quedó fuera de Mira quién baila este domingo

Por Fabiola Montoya Salas
19/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #6. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Chiqui Brenes quedó eliminado de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Randall "Chiqui" Brenes no solo recuerda los retos y adrenalina de Mira quién baila Costa Rica, sino también las lecciones que le dejó su bailarina Yessenia Reyes. Para él, más que una compañera de pista, fue una verdadera fuente de inspiración.

“Muchos consejos me marcaron durante el proceso, pero lo más importante es que Yess es más que una bailarina, es una motivadora”.

“Encontré en ella a una persona confiable, con valores, principios y muy esforzada. Su historia es increíble: venir de otro país, El Salvador, y hacerse un espacio en un país que no es el suyo no es nada fácil”,confesó Chiqui.

Chiqui asegura que más allá de las palabras, lo que más se llevó de Yess fue su ejemplo de superación y resiliencia. “Ver cómo lucha, cómo quiere salir adelante en la vida y enfrenta todo con determinación, es el mensaje que me llevo de ella”, agregó.

19/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #6. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Yessenia Reyes bailaba junto al Chiqui Brenes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este aprendizaje, asegura Chiqui, va más allá del baile y lo acompañará en cualquier reto que emprenda en el futuro, recordándole que la disciplina, la constancia y la actitud positiva son claves para superar cualquier obstáculo.

Recordemos que este domingo, el exjugador quedó fuera de la competencia tras recibir la menor cantidad de votos junto a Daniel Montoya quien también estaba nominado.

La bailarina

Reyes también habló con este medio y nos contó que ahora va a retomar otros proyectos que tenía en pausa tras su participación en el programa.

“Retomo por completo mis labores como profesional. Yo pongo a un lado todo lo que hago porque el proyecto exige bastante, pero retomo los ensayos con César Abarca y con mi entrenador, me voy a preparar para representar a Costa Rica en dos mundiales en diciembre. También vuelvo al gimnasio, a seguir la dieta como deportista y a ejercer como maestra de tiempo completo. Retomo de nuevo mi vida de atleta”, explicó.

Sobre su participación en el programa, agregó que sigue cumpliendo con varios de los openings para bailar con sus compañeros:

“Voy a estar en los openings del programa y esa es una de las cosas que no me perdería porque me encanta”, comentó.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

