Chiqui Brenes fue eliminado de Mira quién baila en una gala llena de tensión

La gala número seis de Mira quién baila estuvo bastante tensa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La gala número seis de Mira quién baila estuvo cargada de emociones y tensión desde el inicio. Los participantes dieron lo mejor de sí, pero la expectativa por conocer quién sería el eliminado mantuvo al público muy atento.

Aunque los resultados finales aún generan comentarios entre los fanáticos, los porcentajes revelados muestran que Chichi Brenes tuvo menos que Daniel Montoya.

Esto deja claro que cada movimiento y cada paso en la pista cuenta y que la competencia está más reñida que nunca.

Durante la velada, los bailarines mostraron su talento con presentaciones dinámicas y llenas de energía, mientras los jueces comentaban cada detalle de manera estricta, lo que aumentó la tensión.

Chiqui Brenes y Daniel Montoya estaban nominados. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La eliminación sorprendió a muchos seguidores del programa, quienes no esperaban que Brenes dejara la competencia esta semana.

Mira quién baila sigue consolidándose como uno de los programas más vistos y comentados, donde cada gala trae sorpresas, rivalidades y momentos que generan conversación entre la audiencia, tanto en televisión como en redes sociales.

La pareja ¡Wao! fue Ítalo Marenco y Lucía Jiménez quienes se llevaron mil dólares (poco más de 500 mil colones) para ambos.