Diego Bravo tomó una decisión con Mira quién baila tras todo lo que dijo Lynda Díaz

Diego Bravo baila con Yessenia Reyes en Mira quién baila.

Diego Bravo anunció este martes la decisión que tomó con Mira quién baila (MQB) luego de todo lo que dijo Lynda Díaz este lunes, en donde lo señaló a él como uno de los responsables de su renuncia del reality de baile de canal 7.

El youtuber recurrió a un video de cinco minutos que posteó en sus redes y en el que aseguró que este martes habló con sus jefes en canal 7 sobre lo que ventiló la exmodelo en las últimas horas y tras eso decidió lo que comunicó.

“Quiero dejarles saber que yo, Diego Bravo, sigo en competencia; que estoy en la semifinal este domingo y en la final el siguiente domingo (1 de diciembre)”, dijo Bravo.

Mencionó que su posición de semifinalista y finalista en el programa se la ganó con mucho esfuerzo como para abandonar el show de baile a solo dos galas de que finalice su primera temporada.

“Me he ganado mi posición a punta de baile, poniéndole muchas ganas y creando un buen ambiente entre mis compañeros. Me he llevado muy bien con la gente dentro de la competencia. De hecho, se me ha criticado porque ya no saco chismes en estos casi tres meses y esto es porque yo me he comprometido en bailar y hacer el show de la competencia”, señaló.

Bravo dijo que su objetivo en el programa ha sido hacer las cosas lo mejor posible, lejos de cualquier polémica o escándalo y que así se lo aclaró a sus jefes de Teletica Formatos, que produce el reality.

“A veces cuando uno está en la cúspide comienzan a pasar cosas porque hay gente que no soporta que te esté yendo bien (...). Aclaro que no tuve nada qué ver con la renuncia de ningún participante en Mira quién baila. Sigo en la competencia porque no he hecho nada malo, no voy a renunciar porque no he hecho nada malo, ya hablé con las personas que tengo que hablar y dejé todo en claro con quien me interesa”, agregó.

Bravo evitó mencionar en todo momento a Lynda Díaz y aclaró que no iba a entrar en un juego de dimes y diretes con alguien que ya no está en la competencia.

Diego Bravo y su decisión con Mira quién baila

“No tengo nada qué hablar al respecto ni me voy a poner en un tú por tú con una persona que ya no está en la competencia. Sí les digo que nunca sería capaz (de renunciar) porque me veo en un punto donde me van a expulsar o no puedo más porque no puedo bailar o a inventar cosas para echarle la culpa a otra persona de que no puedo seguir en una competencia porque no me siento capaz, porque no sé bailar, porque no dé la talla”, dijo.

Diego comentó que está tranquilo porque él no ha hecho nada de lo que se le culpa y lamentó que se le esté involucrando en todo este escándalo sin pruebas que demuestran que él tuvo algo que ver.

También dijo que la renuncia de Lynda Díaz era un tema del que ya se venía hablando desde hace semanas y que en ningún tramo de esos rumores él tuvo nada que ver.

Horas antes, Bravo amenazó con publicar algunas conversaciones que tuvo con Lynda a través de WhatsApp días atrás, algo a lo que Lynda reaccionó con una historia en la que le advirtió que publicar conversaciones privadas tiene repercusiones legales en Costa Rica.

