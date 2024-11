Diego Bravo reacciona a las acusaciones de Lynda Díaz y amenaza con presentar pruebas

Diego Bravo asegura tener pruebas contra lo que dice Lynda Díaz.

Diego Bravo reaccionó a las acusaciones que hizo Lynda Díaz en su contra y en contra de su bailarina Yessenia Reyes y amenazó con presentar pruebas en contra de la expresentadora.

Desde la noche del lunes hemos intentado hablar con el youtuber sobre su posición, pero nos argumentó que en su momento tocaría en tema en sus redes sociales y que lo haría mostrando pruebas.

Diego Bravo publicó que se referirá a la renuncia de Lynda Díaz en el transcurso del día.

La mañana de este martes el creador de contenido anunció que hoy mismo hablará del tema de la renuncia de Díaz, pero antes aclaró que su salida del programa “no me involucra a mí”.

“Hoy hablaré sobre el tema de la renuncia de Lynda Díaz, pero antes sí quiero dejarles saber que esa renuncia venía planeándose desde hace más de un mes y no me involucraba a mí en lo absoluto, al final una mal perdedora buscó una cosa y otra para escudarse de la manera más cobarde posible y no cumplir con el compromiso con la fundación y el programa”.

“Una persona que sí entró con el afán de crear polémica y desmadre”, publicó en su Facebook.

LEA MÁS: Lynda Díaz asegura que Teletica ya no contratará más a la bailarina Yessenia Reyes

Lynda Díaz renunció a Mira quién baila y se destapó toda una polémica a su alrededor. Fotografía: Lilly Arce.

Diego también hizo otra publicación en su cuenta de Instagram en la que mostró un pantallazo de las conversaciones que ha tenido con la exmodelo.

“De verdad que hay personas malas que con tal de no darse por menos y no saber perder lo más fácil es hablar sin pruebas, pero ocultan su cara. Desde hace más de un mes ya planeaba su salida y no tenía que ver con mi persona, pero al verse en zona de peligro hizo todo de manera distinta y, así como ha hablado mal de su hija enferma hasta el punto de perjudicarla y hacer propaganda para que le quiten hasta cómo comer, es capaz de más. Claro que sí, yo voy a hablar, pero con pruebas”, publicó Bravo.

Diego Bravo habló de Lynda Díaz y aseguró que su salida del programa no es su culpa.

LEA MÁS: Lynda Díaz reveló por qué se retiró de Mira quién baila y le tiró con todo a una bailarina

El creador de contenido nos confirmó que está preparando un video que subirá a sus redes sociales en las próximas horas.

Por su parte, Yessenia Reyes, su pareja de baile en Mira quién baila (MQB) nos dijo que de momento prefería no referirse al tema, pero que en su momento hablará.