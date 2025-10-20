Neto Rangel habla de sus fracasos en negocios de comida y cómo está facturando ahora

El brasileño recuerda la apertura de Batatas, su restaurante de perros calientes en el Real Cariari. (rede/Instagram)

Neto Rangel confesó los tropiezos que tuvo con sus negocios de comida, y cómo esas experiencias lo enseñaron a emprender mejor. Hoy revela cuáles son los negocios que le están dejando ganancias reales, y cómo ha logrado facturar de manera constante, demostrando que del fracaso también se aprende a triunfar.

“Por ahí del 2017 abrí con JP Olivato, Batatas, un restaurante de perros calientes que estaba ubicado en el Real Cariari. Fue una experiencia bonita, le pusimos mucho cariño y también disfrutamos mucho los meses que estuvimos en el negocio”, contó.

El ahora participante de Mira Quién Baila Costa Rica recordó que el día que inauguraron se llevaron una sorpresa: la apertura fue más tarde de lo previsto y cuando abrieron la cortina sonó muy fuerte, y toda la gente que estaba comiendo se les quedó viendo.

Neto Rangel habla de sus fracasos en negocios de comida y de cómo ha aprendido a emprender mejor. (Jose Cordero)

Eventos y carros son los negocios que actualmente le generan éxito financiero a Neto Rangel. (Jose Cordero)

Del restaurante Batatas a nuevos proyectos

El querido brasileño expresó que ha tenido como tres negocios de comida, aparte de otros de ropa y uno que otro emprendimiento.

“He tenido como tres negocios de comida, y la experiencia ha sido bonita, pero las ganancias no”, comentó entre risas.

Rangel comentó que, aunque el negocio quebró, su relación con JP se mantiene, ya que ambos trabajan con la misma empresa de eventos y además viven cerca, por lo que cuando pueden se ven.

Aunque el negocio de comida no funcionó, Neto asegura que la experiencia fue bonita y llena de aprendizaje. (Lilly Arce)

Los negocios que hoy le generan ganancias reales

El participante detalló que no se aleja de los negocios, ya que, actualmente, se mantiene en los eventos y se dedica a la venta de carros.

“Los eventos y los carros son lo que he hecho durante muchos años y me ha ido bien. Me gustaría crecer en esos dos negocios: en eventos, tener equipo, más cosas, y con los carros expandirlo, porque siempre compro y voy vendiendo”, comentó.

Neto concluyó que en todos estos años no le ha vendido carros a famosos, pero no descarta hacerlo en algún momento.