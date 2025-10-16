A dos participantes de Mira quién baila les cambiaron el coreógrafo, ¿qué pasó?

Dos de los coreógrafos de Mira quién baila no están ensayando con su pareja estos días previo a la sexta gala. (Lilly Arce/Lilly Arce)

A dos participantes de Mira quién baila les cambiaron el coreógrafo a pocos días de la sexta gala de esta segunda temporada.

La maquillista Mariana Uriarte y el dj Neto Rangel están ensayando ahora con otros bailarines.

En el caso del brasileño, su coreógrafa Jazhell Acevedo tuvo que hacer un viaje a México, específicamente a Guadalajara, donde tiene un compromiso este jueves.

Neto Rangel no está ensayando estos días con Jazhell Acevedo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mientras que, Michael Rubí tuvo que viajar nuevamente a México para cumplir con uno de los conciertos que tiene Gloria Trevi este sábado en Palenque de la feria en Pachuca.

Mariana Uriarte ahora está ensayando con el bailarín que era de Thais Allfaro

Cambio de pareja

Como ambos coreógrafos tenían dichos compromisos ya previamente agendados tuvieron que hacer unos ajustes para que tanto Mariana como Neto no dejaran de ensayar.

De aquí al sábado, la empresaria e influencer estará ensayando con la expareja de Thais Alfaro.

Kenneth González, el exbailarín de Thais Alfaro, ahora está ensayando con Mariana Uriarte. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Al joven bailarín Kenneth González le tocó aprenderse la coreografía que montó Rubí para poner a practicar a Mariana.

Por otro lado, a Neto le pusieron una de las bailarinas de relleno del formato de Teletica, llamada Meybelle Valverde, quien ha salido atrás en las coreografías de algunos de los participantes.

A parte de ser campeona de competencias de salsa y bachata también ha sido bailarina en conciertos de artistas como Ryan Castro, Boza, Alexis y Fido, Aldo Ranks, Big Boy, Ángel López, Maykel, por lo que tiene su buena experiencia bailando.

El coreógrafo Michael Rubí tuvo que viajar de nuevo a México por uno de los conciertos de Gloria Trevi. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Todo igual

Para la gala de este domingo, que cabe recordar que iniciará a las 8 p.m., y tanto Mariana como Neto competirán con su coreógrafo de siempre.

A Neto Rangel le cambiaron la coreógrafa por unos días

En esta sexta gala se sabrá si será Randall “Chiqui” Brenes o Daniel Montoya el que abandonará la competencia.