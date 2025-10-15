Neto Rangel se metió en un “problema” con juez de Mira quién baila

Neto Rangel compartió en Instagram el momento en que recibió un comentario inesperado del juez Mauricio Astorga en Mira Quién Baila.Cortesía (neto rangel/neto rangel)

El participante de Mira quién baila, Neto Rangel, dejó a más de uno con la boca abierta al compartir en sus redes sociales el comentario que le hizo el juez Mauricio Astorga durante el último programa del reality.

“En qué bronca me metí”, escribió el brasileño junto a un clip del momento transmitido por Teletica, donde se aprecia cómo el jurado le hizo una observación bastante particular.

Durante la evaluación, Astorga sorprendió a todos al decirle a Neto que tenía un “problema personal” con él. En tono de broma, explicó que la razón detrás de su molestia tenía que ver con su propia familia.

“Yo tengo un problema personal con Neto, estoy molesto, porque resulta que mi mamá, que tiene 81 años, pasa viendo a Neto en la pista y dice que está muy guapo. Y una de mis hijas de 5 años dice que se quiere casar con él, entonces ya no sé qué hacer, por los dos lados estoy chiva”, comentó el juez entre risas.

El también bailarín Toni Costa, quien estaba presente, advirtió entre bromas a su compañero que tuviera cuidado con lo que decía, pero Astorga no se detuvo y soltó el comentario que hizo reír a todo el público.

Neto Rangel, por su parte, tomó el cumplido con buen humor y respondió con su característico carisma. “Les mando un beso, pero creo que hay un problema de visión”, dijo entre risas, ganándose nuevamente el cariño de los televidentes.

El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la simpatía del brasileño y la química que mantiene con los jueces del programa.