Neto Rangel revela lo que le dijo su novia cuando Teletica lo invitó a Mira quién baila

Neto Rangel presentó a su guapa novia, Camila Herrera. Fotografía: Instagram Neto Rangel. (Instagram/Instagram)

El bailarín brasileño Neto Rangel reveló lo que su novia, la guapísima Camila Herrera, le dijo cuando Teletica lo invitó a participar en Mira quién baila.

Neto y Cami tienen cerca de cinco años de relación, y el ‘DJ’ de Sábado feliz aprovechó la ocasión para presentarla, oficialmente, ante sus miles de seguidores en redes sociales.

Con tres fotos junto con la curvilínea, Neto contó que Camila fue una de las más emocionadas al enterarse de la noticia de que canal 7 lo quería como parte del reality de baile.

El mensaje más tierno de Neto a su pareja

El brasileño, quien vive en Costa Rica desde hace dos décadas, publicó un mensaje lleno de cariño y gratitud hacia su novia.

“Gracias mi amor, por apoyarme siempre, y por estar conmigo disfrutando esta etapa tan bonita. Cuando me hicieron la invitación al programa, fuiste la primera en decirme: ‘Mi amor, qué chiva, cuente con mi apoyo’, y eso se lo voy a agradecer siempre”, escribió Neto.

El bailarín cerró su publicación con un romántico “te amo”, lo que generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores.

La respuesta de Camila Herrera

Camila no tardó en responder al gesto de su musculoso galán con un mensaje igual de tierno.

“Mi amor, gracias por tus palabras. Estoy muy orgullosa de ti. Sabes que siempre voy contigo, apoyándote en todo. Te amo”.

La pareja ha demostrado tener una relación sólida y estable, basada en el apoyo mutuo y el amor.

Neto Rangel y Camila Herrera tienen cinco años juntos. Fotografía: Instagram Neto Rangel. (Instagram/Instagram)

Viven juntos, pero sin casarse

En una reciente entrevista con La Teja, Neto contó que vive con Camila desde hace un tiempo, aunque aclaró que aún no se han casado.

Además, el bailarín calificó a su pareja como una “mujer guapa y talentosa”, reafirmando la admiración que siente por ella.