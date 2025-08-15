Bailarín que se hizo famoso en A todo dar es el nuevo fichaje de Teletica para Mira quién baila

Neto Rangel bailará en Mira quién baila.

El bailarín brasileño Neto Rangel, quien se hizo famoso en A todo dar, es el sexto participante confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila.

Teletica anunció al suramericano, quien además de bailarín es modelo y empresario, este viernes, un día después de confirmarlo como “dj” oficial del nuevo Sábado feliz.

Rangel lleva años radicado en Costa Rica, se hizo famoso por su participación en el programa de Repretel, A todo dar, y ha sido parte de agrupaciones como Swing Brasil y Swingy Carioca.

Neto Rangel fue anunciado este viernes en De boca en boca. Fotografía: Instagram Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

“Me siento demasiado feliz por la experiencia. Siento que va a ser un viaje muy loco. Trabajé muchos años con el baile, pero hace más de 10 años que no me dedico a eso, y no es lo mismo. Lo que yo bailaba eran algunos ritmos brasileños o coreografías específicas, y ahora viene un reto muy diferente”, dijo Neto en declaraciones que dio al sitio web de Teletica.

Neto lleva bastante tiempo colaborando con Teletica en programas como ¡Qué buena tarde!, al lado de Yiyo Alfaro y Natalia Rodríguez.

Neto Rangel junto a Natalia Rodríguez y Yiyo Alfaro en ¡Qué buena tarde! Fotografía: Instagram Neto Rangel. (Instagram/Instagram)

Neto se une a Randall “Chiqui” Brenes, Daniel Montoya, Ivonne Cerdas, Mariana Uriarte y Ericka Morera. Aún quedan cuatro famosos por anunciar.

La segunda temporada del programa de baiel de canal 7 inicia el domingo 7 de setiembre.