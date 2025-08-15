¿Patricia Figueroa en Mira quién baila? Esto nos dijo la expresentadora de Repretel

Patricia Figueroa sería una buena ficha para Mira quién baila. ¿Aceptaría estar en el reality de Teletica? Fotografía: Instagram Patricia Figueroa.

Teletica tiene bajo la lupa a figuras de la tele, la radio y las redes sociales para su nueva temporada de Mira quién baila (MQB) y, aunque ya algunos cupos para el programa se han ido llenando, aún quedan cinco “vacantes”.

Como Patricia Figueroa renunció a Repretel en octubre del 2024 y no tiene compromisos con ningún otro canal, La Teja le preguntó si aceptaría una eventual invitación de la televisora del trencito para participar en el reality de meneos.

En medio de risas, Patri aclaró que, hasta el momento, Teletica no le ha tocado “ni el pie, ni el dedo, ni nada” para participar en el programa, y ella está más que agradecida con eso, pues es un proyecto en el que no le gustaría estar.

“Yo estoy feliz jugando pádel, jugando tenis y compitiendo aquí y en el extranjero, y estoy fascinada. Yo, esas cosas de la bailada, no, gracias”, dijo Patricia en una reciente entrevista con este medio, cuyo tema central fue la salida de Ítalo Marenco de Repretel.

Pero la querida periodista y empresaria fue más allá con las razones por las que no saltaría a la pista de baile más famosa de la televisión costarricense.

Patricia Figuera estuvo en marzo en De boca en boca como invitada al programa especial por el Día de la Mujer. Fotografía: Archivo LT. (Captura/Captura)

“Además, me puedo morir de solo pensar que me podría lesionar y que no podría seguir compitiendo (en pádel y tenis); me muero”, agregó.

Patri considera que en el medio costarricense hay muchas figuras que sueñan con participar en un programa así, por lo que cede a ellos su espacio, si es que canal 7, en esta u otra ocasión, la quiere considerar.

“No, no, ya fue. Hay mucha gente que está con ganas de hacer eso, que esa gente participe, que brille y que disfrute”, dijo la expresentadora de Giros y Noticias Repretel.

Canal 7 estrenará la segunda temporada de MQB el domingo 7 de setiembre y cinco estrellas ya han sido confirmadas para el show televisivo.

Por ahora, los concursantes anunciados son la modelo y exmiss Costa Rica, Ivonne Cerdas; la periodista y expresentadora de televisión, Ericka Morera; la empresaria y creadora de contenido, Mariana Uriarte; el comediante Daniel Montoya, y el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes.

La convocatoria, que sí se completó ya e incluso se hizo oficial, fue la de los 10 bailarines que acompañarán a los famositicos en la pista.

Mauricio Astorga, Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Toni Costa repetirán en el panel de jueces de Mira quién baila. Fotografía: Cortesía Teletica. (redes/Instagram)

Los elegidos fueron: Javier Acuña, Michael Rubí, Kevin Vera, Erick Vásquez, Kenneth González, Lucía Jiménez, Alhanna Morales, Tatiana Sánchez, Jazhel Acevedo y Yessenia Reyes.