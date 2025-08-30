Neto Rangel se fue varias veces de Costa Rica, pero nos contó qué fue lo que siempre lo hizo volver

Neto Rangel. (Instagram/Instagram)

Neto, el bailarín y DJ brasileño, cuyo nombre es Waldir Rangel, vive un renacer en la televisión costarricense de la mano de Teletica.

El suramericano se hizo popular en el país gracias a su participación en A todo dar, y ahora está en tres espacios de Teletica: los martes en Qué buena tarde, los sábados lo hará en Sábado Feliz y a partir del otro mes, los domingos, en Mira quién baila.

En una conversación con La Teja, recordó todo el camino que ha recorrido en Costa Rica hasta ahora.

Neto Rangel es brasileño. Cortesía (neto rangel/neto rangel)

–¿Cómo era la vida en Brasil antes de venir a Costa Rica?

–En Brasil daba clases de baile en academias y eso. Y trabajaba de modelo, por decirlo así.

–¿Cómo llegó a Costa Rica?

–Llegué al país en el año 2004 por una amiga brasileña que vivía aquí en Costa Rica, y me la topé allá en Río de Janeiro y me hizo una propuesta de que iba a haber un casting para un grupo brasileño para trabajar en el programa A todo dar. Yo hice el casting y fui seleccionado, y así llegué a Costa Rica. Y me encariñé con el país.

–¿Recuerda alguna anécdota en particular en A todo dar?

–Me acuerdo de accidentes, caídas, de colerones, porque los tres primeros días no nos sacaban a bailar. A veces, no nos daban tiempo para bailar en la pantalla; nos ponían como 30 segundos cuando ya iba a terminar el programa. Hasta que me enojé y hablé con el director. Ese día lo quería matar... y ahora es mi amigo.

–¿Qué pasó después de A todo dar?

–Me fui para Guatemala dos años y regresé a Costa Rica. Luego fui para Honduras un año y regresé a Costa Rica. Me fui para México dos años y regresé a Costa Rica. Siempre regresé. Del 2004 al 2011, más o menos, pasaba como viviendo y viajando y con otros proyectos. Y ya después del 2011 en adelante fue que ya me quedé a vivir aquí.

Rangeel estuvo en A todo dar. Cortesía (neto rangel/neto rangel)

–¿Qué fue a hacer a esos países?

–A Guatemala fui a trabajar con Buena Onda, con Jimmy Tosso. En Honduras fui a laborar en A Toda Máquina, siempre con el grupo de baile y programas de televisión. En México fui a Muévete con Maribel Guardia.

–Siempre volvió a Costa Rica. ¿Qué lo conquistó del país?

–Lo primero es la gente. O sea, los ticos, la gente aquí es muy pura vida. El 90 %, ¿verdad? Bueno, el 95 %. Costa Rica me ha dado más de lo que yo esperaba, entonces yo estoy muy, pero muy agradecido con Costa Rica, con los ticos, con la gente aquí.

Siempre me reciben muy bien donde yo voy. Entonces, eso es lo que más me gusta de aquí. Después de eso, la comida me encanta, y muchas otras cosas, pero si tengo que poner una, pondría a los ticos.

–¿Y por qué se quedó a vivir aquí?

–Una amiga que vivía en México me dijo: “¿Pero cómo se puede vivir en Costa Rica si allá solo hay cinco centros comerciales y cinco restaurantes?”. Y yo le dije: ‘Sí, es correcto, pero yo no ocupo 40 centros comerciales, ni 70 restaurantes. Yo con lo poquito que tengo aquí estoy perfecto’.

Estoy cerquita de la playa, el clima es agradable, la gente es buena y me trata bien. Siempre me ha ido bien con el trabajito, gracias a Dios. Entonces, eso fue lo que me fue conquistando para quedarme aquí, por así decirlo. Igual me cuesta estar lejos de mi familia.

Neto Rangel ama Costa Rica. (neto rangel/neto rangel)

–¿Qué prefiere, un buen casado o un gallo pinto?

–Me encanta comer casado con carne. También disfruto un buen pinto con plátanos, queso, natilla, pero hay que cuidarse de no solo comer carbos (carbohidratos), por eso también le pongo lindo al entrenamiento todos los días.

–Ahora que vuelve a la televisión con Mira quién baila, ¿cómo se siente?

–Me siento superfeliz, por supuesto. Ilusionado, emocionado. Es un reto personal. Estoy seguro de que será una experiencia inolvidable y una oportunidad muy linda para ayudar y retribuir a Costa Rica, o bueno, en este caso, a una institución, un poquito de todo lo que Costa Rica me ha dado. Con la parte del baile tengo más de 10 años de no bailar, de no hacer nada de eso.

–¿Se siente un poquito oxidado?

–Sí, tengo ya mucho tiempo de haberme retirado de las canchas de baile, por decirlo así. Y cuando yo bailaba, lo que bailaba era axé y un poquito de música brasileña y eso. Entonces, sí, ahí no es lo mismo, de bailar axé a paso doble y bolero y todas esas cosas.

Neto junto a su novia y sus mascotas. cortesía (cortesía /cortesía)

–Aunque tiene varios años en Teletica con Qué buena tarde, ¿cómo se prepara para Sábado Feliz?

–Estoy feliz y emocionado. Es un programa que tiene muchos años en Costa Rica. Y ahorita que se viene la nueva temporada, la verdad, estoy en una etapa muy buena, profesionalmente hablando.

Camila Herrera es la guapa novia de Neto. Cortesía (neto rangel/neto rangel)

–¿Y en lo personal, cómo está?, ¿casado, soltero?

–Bueno, casado en el papel no, pero sí tengo novia. Tengo pareja y estoy juntado, pero todavía no me he casado. Ya tengo como cinco años de relación con Camila Herrera, una mujer guapa y talentosa.

Neto Rangel también es Dj y productor de eventos.Cortesía (neto rangel/neto rangel)

A Neto Rangel le encanta comer comida tica, pero también le pone bonito al ejercicio. Cortesía (neto rangel/neto rangel)

–¿Cuántas novias tuvo antes de jalar con Cami?, ¿cuáles mienten más, las ticas o las brasileñas?

(Risas) Solo he tenido dos novias. Hasta el momento, no he tenido malas experiencias por mentiras, pero sí le puedo decir que, por infidelidad, me ha tocado peor con las brasileñas.