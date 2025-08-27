Farándula

Diego Bravo lanzó venenoso comentario contra Ítalo Marenco por su llegada a Mira quién baila

Diego Bravo, quien participó en la primera temporada de Mira quién baila, habló de la llegada de Ítalo Marenco a este formato

Por Silvia Núñez
Diego Bravo y Majo Ulate son enemigos públicos y hasta tienen un proceso judicial pendiente
Diego Bravo formó parte de la primera temporada de Mira quién baila (MQB). (Instagram/Instagram)

Diego Bravo lanzó un venenoso comentario contra Ítalo Marenco por su llegada al concurso Mira quién baila (MQB) de Teletica.

El exparticipante de la primera temporada de este formato se refirió al expresentador de Giros luego de que le consultaran qué opinaba de su incorporación al programa de baile.

El creador de contenido empezó diciendo que, cuando hizo un video de los famositicos que le gustaría ver en la pista de baile, a Marenco fue uno de los que mencionó sin imaginar que terminaría renunciando a Repretel para estar en el 7.

“Me parece que el mae lo tiene todo para estar ahí, tiene supercarisma y demás. Lo que sí vi es que lo anunciaron como la estrella de Mira quién baila, así lo anunciaron al mae, entonces me pregunto: ¿cómo se sentirán los demás participantes?“, mencionó con intriga.

Ítalo Marenco
Ítalo Marenco fue presentado oficialmente como parte de MQB el viernes anterior tras renunciar a Repretel. (Captura de video/Captura de video)

Bravo aclaró que todos los participantes de esta segunda temporada le caen bien y que no tiene nada contra Marenco.

“Que gane el mejor y que se den por la madre todos en la pista, esa vara va a estar bueno”, agregó.

El finalista de la MQB 2024 mencionó que él también quería que llamaran a Ivonne Cerdas, a Ericka Morera y al mismo Ítalo y que le emocionó mucho el saber que todos fueron convocados por la producción de Teletica.

El programa de meneos arrancará el 14 de setiembre y esta semana los 10 participantes han estado en ensayos y grabando las promos que se verán pronto en la pantalla de canal 7.

Ítalo Marenco fue confirmado para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB)
Ellos son los 10 famosos que estarán en Mira quién baila (MQB) segunda temporada. (redes/Instagram)
Diego BravoÍtalo MarencoMira quién bailaTeletica
