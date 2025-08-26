Teleguía Farándula

¿Baila algo Thais Alfaro? Este video deja claro lo que hará en la pista de Mira quién baila

Thais Alfaro está lista para mostrarse como nunca antes en Mira quién baila

Por Hillary Chinchilla Marín
Thais Alfaro, en Mira quién baila.
Thais Alfaro, en Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Thais Alfaro mostró su lado más oculto en medio de la preparación para la segunda temporada de Mira quién baila.

La periodista y presentadora de Buen Día será una de las participantes de la segunda temporada del programa de baile de Teletica y ya empezó a mostrar su talento.

Alfaro siempre se ha caracterizado por tener un perfil bajo y ahora le tocará exponerse un poco más tanto en redes sociales como en televisión nacional.

La comunicadora compartió un video donde sale con un pequeño traje de baile y lo modeló con unos intensos y sensuales pasos de baile que dejan claro que ella no va a ir a jugar.

Todos los participantes han tenido días muy intensos, llenos de grabaciones y fotos de promoción, pero poco baile.

Los ensayos no han empezado porque aún no se han definido las 10 parejas.

El programa arrancará el 14 de setiembre.

