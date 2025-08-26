¿Baila algo Thais Alfaro? Este video deja claro lo que hará en la pista de Mira quién baila

Thais Alfaro, en Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Thais Alfaro mostró su lado más oculto en medio de la preparación para la segunda temporada de Mira quién baila.

La periodista y presentadora de Buen Día será una de las participantes de la segunda temporada del programa de baile de Teletica y ya empezó a mostrar su talento.

Alfaro siempre se ha caracterizado por tener un perfil bajo y ahora le tocará exponerse un poco más tanto en redes sociales como en televisión nacional.

LEA MÁS: Elena Correa compartió nueva receta de cocina, pero muchos no le dejaron pasar polémico detalle

La comunicadora compartió un video donde sale con un pequeño traje de baile y lo modeló con unos intensos y sensuales pasos de baile que dejan claro que ella no va a ir a jugar.

Todos los participantes han tenido días muy intensos, llenos de grabaciones y fotos de promoción, pero poco baile.

Los ensayos no han empezado porque aún no se han definido las 10 parejas.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez mostró detalles ocultos de la segunda temporada de Mira quién baila

El programa arrancará el 14 de setiembre.