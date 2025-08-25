Elena Correa compartió nueva receta de cocina, pero muchos no le dejaron pasar polémico detalle

Elena Correa se arriesgó con una nueva receta y la volvieron a criticar (Instagram/Instagram)

Elena Correa compartió nueva receta (Captura /Captura)

Elena Correa volvió a compartir una de sus recetas en Tiktok y las críticas se hicieron presentes.

La Miss Costa Rica 2017 aparte de ser cantante y modelo, es creadora de contenido y durante los últimos meses ha demostrado ser una gran amante de la cocina, pasatiempo que comparte en sus redes sociales.

A Elena le gusta cocinar, aprender y superarse cada día más en esa faceta y no es egoísta, porque usa su perfil de Tiktok para compartir una que otra receta con sus seguidores.

El año pasado su amor por la cocina se volvió viral cuando subió el proceso de preparación de un gallo pinto, pero le llovieron críticas por cómo lo hizo, ya que para muchos no era la manera tradicional.

LEA MÁS: Elena Correa se mandó a cocinar un gallo pinto que hizo que le llovieran críticas en su contra

A pesar de ese episodio, ella sigue experimentando platillos y compartiéndolos en sus cuentas.

El video más reciente es sobre cómo hacer unos frijoles blancos.

“Mi receta de frijoles blancos. Espero que les guste”, describió.

En el clip se le ve picando apio, culantro, cebolla, camote y una pechuga de pollo y, aunque al final, ya servido, se veía rico; muchos notaron un detalle que no dejaron pasar.

Cuando integró los frijoles blancos a la olla, lo hizo directamente del paquete y a algunas personas no les pareció correcto.

“Se vale escoger y lavar los frijoles”, “¿Por qué no lavaste los frijoles?“, ”Los frijoles se lavan", “Mija, los frijoles se lavan”, “No lavó los frijoles OMG”, “Dios, no lavó los frijoles y le echó camote, horrible”, fueron algunos de comentarios negativos.

La exreina de belleza se tomó la molestia de contestar la mayoría de críticas y aclaró por qué no los lavó.

LEA MÁS: Elena Correa les cambió la vida a dos caballos que andaban sin rumbo y ahora ellos lo agradecen

“Los frijoles de ese paquete no hay que lavarlos, ni vienen sucios, ni con piedras, ni con tierra. ¿Por qué escogerlos?, a mí me han salido bien siempre, no me han dado problemas", contestó.

En la publicación también hubo muchos comentarios positivos, que le agradecieron los videos y las recetas porque aseguran que por medio de su contenido, además de antojarse, aprenden mucho.