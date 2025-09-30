¿Qué hará Neto Rangel con el dinero que se ganó en Mira quién baila?

Neto Rangel estaba muy feliz de que premiaran su coreografía y los nombran como la pareja ¡Wow!. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El brasileño Neto Rangel todavía anda brincando de la felicidad después de que este domingo, en la tercera gala de Mira quién baila de Teletica, se dejara el premio ¡Wow! junto a su compañera de baile Jazhell Acevedo.

El dj y bailarín no escondió su sonrisa cuando le preguntamos qué sintió al escuchar su nombre como ganador de la gala.

“No puedo explicar la sensación porque todos los que estamos aquí ensayamos muchísimo y pasamos muchas cosas, y cuando uno logra algo como esto, es como un reconocimiento, una inyección de que lo que usted está haciendo está bien y que va por buen camino. La verdad estoy demasiado feliz, no me lo esperaba, pero muy feliz”, confesó.

LEA MÁS: Neto Rangel se fue varias veces de Costa Rica, pero nos contó qué fue lo que siempre lo hizo volver

Neto Rangel celebró con mucha alegría el ser la pareja ¡Wow! de la tercera gala de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Neto bailó samba, ritmo que lo identifica como brasileño, pero dejó claro que no fue cosa fácil, a pesar de saber bailarlo desde pequeño.

“Una cosa es la samba que bailamos en Brasil, en las calles, y otra es todas las técnicas que conlleva un baile de Mira quién baila. Había muchas partes de ballroom que son sumamente difíciles y rápidas, pero traté de dar lo máximo. Tenía presión, sí, pero usé eso como motivación”, explicó.

Jazhell Acevedo y Neto Rangel bailaron al ritmo de samba este domingo en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sobre los 1000 dólares (poco más de cinco tejitas) que se ganaron aseguró estar muy contento porque es un dinerito extra, que no le cae mal a nadie, pero que para él lo más importante es sentir que su esfuerzo valió la pena.

“El dinero del premio es mitad y mitad, así que la mitad va para mi compañera y la otra mitad la verdad, no he pensado qué voy a hacer. Pero más que la plata, es el valor y el sentimiento de que lo logré, que el día de Brasil, el baile de mi tierra, lo logré, y eso para mí vale más que la plata”, dijo muy feliz.

LEA MÁS: ¿Baila algo Thais Alfaro? Este video deja claro lo que hará en la pista de Mira quién baila

El brasileño celebró el triunfo junto a su familia de Costa Rica, como le dice él, a su novia Camila Herrera, a sus amigos más cercanos y a sus colaboradores de su productora de eventos Favela.