Bailarín que Teletica excluyó de Mira quién baila 2025 hace historia en Argentina

Yenier Jiménez bailó con Mimi Ortiz en la pasada edición de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

El bailarín Yenier Jiménez vivió un giro increíble en su historia este 2025. Hace unas semanas estaba con incertidumbre porque Teletica lo dejó fuera de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), pero hoy celebra uno de los triunfos más grandes de su carrera.

El tico se coronó este domingo campeón de la Copa América Dance Competition, un título que lo reconoce, oficialmente, como el mejor bailarín de salsa de toda América.

Yenier Jiménez presume la Copa América que ganó en Argentina y que lo acredita como el mejor bailarín de salsa de América. Fotografía: Cortesía Yenier Jiménez. (Cortesía/Cortesía)

Del bajonazo al triunfo

Jiménez, quien compitió junto con Mimi Ortiz en la edición pasada del reality de baile de canal 7, viajó hasta Buenos Aires, Argentina, donde se midió con los mejores de Latinoamérica.

“En definitiva, este año los planes de Dios eran otros para mí. Por primera vez, se realizó la Copa América, que busca el campeón absoluto entre los primeros lugares de varios congresos de Latinoamérica”, contó Yenier a La Teja.

El pase para competir lo consiguió en abril, durante el Costa Rica Salsa Fest, y este 12 de octubre se enfrentó a delegaciones de Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Argentina y México.

“Básicamente, fuimos una selección de campeones que obtuvimos los primeros lugares en distintos países y ayer (domingo) se disputó la Copa América para buscar al campeón de campeones y, con mucho orgullo, esa copa se va para Costa Rica”, agregó el bailarín.

Yenier Jiménez en su participación de la Copa América

Segundo título internacional del año

Este es el segundo gran triunfo de Yenier en lo que va del 2025. En setiembre pasado también ganó en Perú el título de campeón de la categoría Solista Profesional en el Mundial de Salsa.

Con este triunfo, Jiménez demostró que los sueños no se cancelan, solo cambian de escenario. ¡Felicidades!