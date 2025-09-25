Bailarín que Teletica dejó fuera de Mira quién baila logró el premio máximo al que podía aspirar

Yenier Jiménez en la presentación que le dio la gran victoria. Fotografía: Cortesía Yenier Jiménez. (Cortesía/Cortesía)

Yenier Jiménez, el bailarín que Teletica no llamó para la segunda temporada de Mira quién baila, celebra el momento que más soñó.

El pasado fin de semana, el costarricense se coronó campeón de la categoría Solista Salsa Profesional, del Mundial de Salsa, que este año se desarrolló en Perú.

Jiménez dijo a La Teja que esa victoria era la que andaba persiguiendo desde hace cuatro años, pero lo más cerca que había estado fue el tercer lugar que obtuvo en el 2024, en España.

“Es la categoría más fuerte (del Mundial de Salsa) y después de varios años intentando ganarla, logré el campeonato del mundo. Esto resume un esfuerzo de muchos años; es el fruto de un trabajo de muchísimo tiempo. Ganar esta categoría en este mundial era una de las cosas que más quería como bailarín”, dijo Yenier a este medio.

El bailarín disputó el primer lugar de esa categoría con 32 bailarines de todo el mundo y consideró que el jurado, además de premiarlo por su técnica, reconoció los años que lleva compitiendo y mejorando para ganar ese título.

“Es muy importante siempre en las competencias ganarse el derecho de piso porque el jurado, al conocerte, va viendo tu proceso y evaluándolo; eso y la técnica como tal de la salsa fueron importantes en este resultado”, mencionó.

Así fue el baile que coronó campeón mundial a exbailarín de Mira quién baila

¿Y si hubiera estado en Mira quién baila?

La Teja también le preguntó al bailarín sobre cómo interpreta el resultado que obtuvo en el PLF Latin Dance World Competition, así se llama el mundial en el que compitió, y la decisión de Teletica de no llamarlo al programa para este año.

Yenier debutó en canal 7 en el 2024 en la primera temporada del reality de baile. Hizo pareja con Mimi Ortiz y son los actuales subcampeones del programa.

“Evidentemente pensaba que iba a estar en esta temporada, pero creo que los planes de Dios son perfectos porque eso me permitió enfocarme solo en esta competencia y lograr lo que tanto soñaba”, comentó.

Dijo que de haber participado este año en el programa de baile, habría implicado compartir el tiempo de su preparación para ese mundial con los compromisos que demanda la competencia televisiva.

Mimi Ortiz y Yenier Jiménez son los subcampeones de la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

“Era un objetivo de este año. Igual, si hubiese entrado al programa hubiera pedido permiso a la producción, como el año pasado que el mundial fue en España, pero más bien creo que el hecho de no estar (en MQB) este año, me dio más enfoque y fuerza para lograr el campeonato”, refirió.

Bailarín también compitió en grupo

Además de competir como solista, Yenier disputó otra categoría del mismo mundial pero en grupo, con parte de los estudiantes de su academia en Costa Rica. Ahí obtuvo el tercer lugar.