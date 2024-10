A bailarín de Mimi Ortiz le dicen el “Keylor Navas de la salsa” y esta es la razón

Mimi Ortiz no bailará con Yenier Jiménez en esta sétima gala de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce

Este próximo domingo Libni “Mimi” Ortiz competirá sin su bailarín Yenier Jiménez, al que ella misma bautizó dentro del programa Mira quién baila (MQB), como el “Keylor Navas de la salsa”.

Ella bailará en la sétima gala reguetón junto a Michael Rubí y tango con Erick Vásquez, porque su pareja desde el inicio de esta competencia avisó que irá a representar a Costa Rica en el campeonato de salsa más top a nivel mundial, como cuando el arquero nacional disputaba las Champions League.

El puntarenense competirá en el Campeonato Mundial Pasos Libres La Negra, que se realizará en Calpe, en Alicante de España, este sábado 26 de octubre.

Yenier Jiménez es el Keylor Navas de la salsa

Yen participará en la categoría de Solista Masculino Salsa, misma que el año pasado quedó en tercer lugar y en la posición 12 en el 2019, así que esta vez podría convertirse en el primer tico campeón mundial.

El coreógrafo viajará este jueves rumbo a Europa acompañado de 30 personas más, miembros de su academia Rincón Salsero, que tiene en El Roble de Puntarenas, pues también competirá junto a 11 más en la categoría grupal.

Con ellos van papás y otros familiares de los bailarines, quienes a punta de ventas de comida, bailes y rifas pudieron costearse los gastos.

En este mundial de salsa solo se puede competir por clasificación, puro en el fútbol, de ahí que sea el más prestigioso de todos, por eso dentro MQB lo vacilan que está al nivel del exportero del Real Madrid y del PSG.

Yenier Jiménez fue a esa misma competición mundial el año pasado.

“Yo gané el cupo el año pasado aquí en Costa Rica, fui al mundial y quedé en tercer lugar. Logré el tercer lugar del mundo el año pasado, entonces este año estoy clasificado directo a la final. Soy el único que está clasificado a la final de los 54 competidores hombres profesionales en salsa, la categoría es de solista.

“Voy muy motivado, voy con muy buenas expectativas, llevo una rutina para ganar y, si Dios no lo tiene para mí este año, pues lo seguiré intentando, pero sí voy con muy altas expectivas de ganar ese anhelado primer lugar”, mencionó lleno de positivismo.

Regresará campeón

Yeiner confesó que estar preparándose para esta competición y a su vez ensayando para MQB ha sido muy duro, pero que en sus 14 años de ser bailarín es lo mejor que le ha pasado.

Primero por lo que significa estar en un mundial de salsa y segundo, en el programa de televisión más visto de los domingos por la noche.

Ha sido difícil porque los chicos en su mayoría son de bajos recursos económicos y no tenemos un apoyo o patrocino, hemos que tenido que hacer ventas de comida, eventos de baile para recoger dinero” — Yenier Jiménez, bailarín

Mimi Ortiz y Yenier Jiménez son una de las parejas más fuertes para ganar la primer temporada de Mira quién baila.

Eso sí, no niega que le duele mucho no acompañar a Mimi en esta gala, más con lo bien que les ha ido en la competencia, pero el domingo 27 de octubre se regresa para preparar la octava gala.

Él será el único que se devolverá porque el resto del equipo de bailarines y familiares aprovecharán para conocer Europa.

“Estoy nervioso (de dejar a Mimi) porque yo soy un coreógrafo que cuido mucho lo que tengo, mis bailarines, mi trabajo y lo que estoy haciendo y el que me chocara el mundial con Mira quién baila me genera mucho nerviosismo. Ha sido a su vez complejo el estar entrenando para las dos competencias y dar el cien por ciento en ambas, pero igual me voy tranquilo porque sé que queda en buenas manos con Michael y Erick”, dijo.

No puedo decepcionar a Yenier que ha sido mi maestro estas siete semanas porque un buen alumno se ve cuando el maestro no está” — Mimi Ortiz, modelo

Mimi por su parte, mencionó que ella se siente muy orgullosa de Yenier y que está segura que regresará siendo el campeón mundial de salsa.

Lo bueno para Mimi es que ha sabido acomplarse a Michael y a Erick en estos primeros ensayos.

“Sí es un cambio bastante drástico porque enseñan diferente, tienen una energía diferente, son una fuerza diferente, son más altos, entonces sí hay un cambio de adaptación muy brusco, pero me han tenido mucha paciencia y yo siento que lo he estado haciendo bien”, agregó la participante.