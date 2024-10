Mimi Ortiz cuenta la desgarradora historia de la niña a la que le dedicó la gala de Mira quién baila

Libni "Mimi" Ortiz y su bailarín Yeiner Jiménez fueron los ganadores de la quinta gala de Mira quién baila.

Libni “Mimi” Ortiz dejó a los seguidores de Mira quién baila (MQB) con el corazón hecho un puño no solo por la gran presentación que hizo sino por contar que le dedicaba su baile a una mamá que recién perdió a su hijita.

La ganadora de la quinta gala explicó al juez Toni Costa que sintió que Valentina la estaba acompañando en la pista y que por eso bailó el contemporáneo con tanto sentimiento.

Como su historia conmovió a muchos, hablamos con la modelo sobre este caso en particular y resulta que la niña fallecida ya había sido noticia años atrás por el ciclo de violencia en el que vivía con su otra familia.

Mimi contó que doña Carolina, mamá adoptiva de Valentina, le escribió a sus redes tres horas antes de iniciar la gala de este domingo y que su mensaje le llegó directo al corazón.

LEA MÁS: Jueces de Mira quién baila explican si tienen o no algo en contra de Janeth García

Mimi y Yeiner bailaron contemporáneo y fueron la pareja ¡Wow!. Fotografía: Lilly Arce.

Ella solo le contó que hace dos años murió su hija, quien estaba parapléjica, y que al verla bailar se olvidaba por unos minutos del dolor que ha causado su ausencia en toda su familia.

“Yo estaba muy concentrada y decía que solo quería pensar en la tristeza que estaba sintiendo Carolina, que es la mamá, y yo no se lo había comentado a nadie. Antes de salir a la pista le dije a Yeiner (compañero) que quería orar y mencionar a Valentina y que bailáramos para ella, entonces ahí Yeiner apenas se acababa de dar cuenta. Bailamos y fue mágico, o sea, la sentí en todo momento y después Toni sin saber, hace la pregunta, yo no iba a decir nada en el micrófono, porque eso era algo de la mamá y mío, pero cuando Toni me hace la pregunta yo dije: ‘necesito soltarlo’, porque o lo soltaba o se me salían los mocos (llanto)”, contó la modelo.

Así fiue la presentación de Mimi Ortiz en Mira quién baila

LEA MÁS: Dos ojos más vigilan a Diego Bravo y su bailarina en los ensayos de Mira quién baila

Doloroso pasado

La niña que dice fue como un ángel para ellos en la pista vivió con su madre adoptiva por 10 años en Barva, de Heredia, y no fue sino hasta este lunes que “Mimi” se enteró de la desgarradora historia que vivió Vale cuando apenas tenía 3 añitos.

Valentina Palacios lamentablemente fue noticia años atrás cuando la policía detuvo a su padrastro, un hombre de apellidos Campos Portocarrero, tras descubrir que la maltrataba físicamente a tal grado que la dejó parapléjica.

Según la sentencia emitida por el Tribunal Penal de Heredia, en enero de 2014 el sujeto fue hallado culpable de golpearla contra una pared y causarle serias lesiones que la dejaron parapléjica de por vida. Además, el acusado fue sentenciado a 22 años de cárcel por violar también a la madre de la menor.

Valentina Palacios Rodríguez es la niña a la que le dedicó Mimi Ortiz su baile en Mira quién baila.

Mimi contó que la menor después fue dada en adopción y fue así como llegó al hogar de Carolina, donde fue muy feliz hasta el 2022 que falleció por una serie de enfermedades que padecía.

“Ella (Carolina) tiene una hija más grande que se llama Fiorella y me grabó un video de Fiorella viendo la presentación, ella no esperaba que yo la fuera a mencionar, entonces cuando la menciono se ve cuando empiezan a llorar. Ahorita estamos hablando que yo quiero que vayan a una gala y que lleve a Fio, entonces estamos programando a ver cuál domingo llegan a vernos”, dijo la estrella de MQB.

Ella me dijo: ‘Mimi la vi, la sentí'. Y yo le dije: ‘yo solo fui un instrumento y me alegra que haya podido sentirla aunque fuera un minuto 20 segundos una vez más”. — Mimi Ortiz, modelo

Mimi invitó a Carolina y a su otra hija Fiorella a ir a una de las galas de Mira quién baila.

Mucha conexión

La exbailarina de El Chinamo y su bailarín ganaron por segunda ocasión el premio de la pareja ¡Wow! por lo que muchos seguidores del programa ya los ven como los favoritos de ganar esta primera temporada.

Mimi reconoció que ella nunca ha estudiado nada baile y que por eso está disfrutando mucho este reto, pues sus padres nunca tuvieron la oportunidad de meterla a una academia.

“A mí me da risa cuando veo comentarios de la gente que dice: ‘ay, es que ella es bailarina’ y yo me enojo porque siento que ofenden a las bailarinas. No, bailarina es Alhana (Morales), Yessenia (Reyes), Lucía (Jiménez), que han estudiado danza, que bailan desde que nacieron, que tienen bases y conocen todos los géneros musicales. Es muy diferente bailar en las Moraditas, en las Rumberitas o en una tarima, es muy diferente. Cualquier persona se puede aprender una coreografía y bailarla en una tarima, cualquiera, pero no cualquiera baila un contemporáneo, entonces el hecho que yo ya haya bailado en un escenario una coreografía no me hace bailarina”, señaló.

A mí lo que me diferencia de mis compañeros es que creo demasiado en mí y que sé que puedo lograr todo lo que me propongo”. — Mimi Ortiz, modelo

Vea como quitan la escenografía en Mira quién baila

Ella también destacó la gran pareja de baile que tiene a su lado, a quien describió como un gran maestro porque gracias a él ha aprendido mucho.

Curiosamente, los dos cumplen años casi el mismo día y es por eso que asegura que también han tenido mucha conexión.

“Él cumple el 27 y yo el 28 de octubre, pero lo que nos separa es unas horas. Él nació en la noche y yo en la mañana del 28, somos dos gotas de agua. A veces nosotros hacemos cosas que no están en la coreografía y las hacemos idénticas y nos volvemos a ver y decimos: ‘somos idénticos en todo’, entonces él no me tiene que decir: ‘hay que volverlo a hacer’, porque los dos somos locos, disciplinados, perfeccionistas y por eso siento que hacemos un muy buen trabajo”, concluyó.