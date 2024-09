A Mimi Ortiz le están haciendo una mala jugada que podría perjudicar su participación en Mira quién baila

La modelo y bailarina Libni "Mimi" Ortiz, será una de las participantes de Mira quién baila. Instagram

La modelo Libni “Mimi” Ortiz descubrió que le están haciendo un “chanchullo” que bien, bien, podría afectar su participación en el programa “Mira quién baila”.

La guapa exbailarina de El Chinamo contó que este miércoles le hackearon su cuenta oficial de Instagram y de la cólera no pudo evitar llorar todo el día.

“Mimi” explicó que su cuenta, con más de 300 mil seguidores, es su machete de trabajo y obviamente, se sentía muy frustrada por la situación.

Obviamente, dicha red social será su gran aliado cuando tenga que pedir votos durante el concurso de baile de Teletica y por eso también estaba preocupada si la perdía del todo.

“A la hora que me quitan mi Instagram me están quitando contratos, me están quitando dinero, haciendo perder todo lo que he construido. Literalmente es como si yo tuviera todos mis negocios en un solo local y se me hubieran metido a robar y se me roban todo, así exactamente me dejaron ayer. Colapsé, lloré muchísimo, pero solté y dije: ‘Diosito, usted es el que sabe...’”, dijo.

Mimi Ortiz bailará junto al joven Yeiner Jiménez en el programa Mira quién baila que inicia el 15 de setiembre.

Ortiz explicó que después descubrió que fue que le hackearon la cuenta desde Emiratos Árabes Unidos y que piensa que fue alguien allegado a la compañía de inversión digital a la que pertenecía hace menos de un mes por el hecho que decidió pasarse a otra.

A ella no fue la única que le pasó sino a cuatro socios suyos también, por eso es que sospecha que le están haciendo una mala jugada por parte de la otra compañía.

Además, les hicieron un perfil falso a las cinco personas; sin embargo, al final ella pudo recuperar su cuenta oficial por la que dice paga 14 mil colones al mes para tener su check azul, justamente para proteger su información, y ni eso le sirvió con el hackeo.