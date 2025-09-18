Mariana Uriarte confiesa si viajes de Michael Rubí por conciertos de Gloria Trevi le afectan

El bailarín Michael Rubí no solo tiene contrato con Teletica sino también con Gloria Trevi por eso debe estar viajando a México. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Al bailarín Michael Rubí le ha tocado viajar constantemente entre Costa Rica y México para cumplir con sus obligaciones tanto en Mira quién baila (MQB) como con los conciertos de Gloria Trevi.

Por ejemplo, al terminar la primera gala de este domingo a la pareja de baile de la maquillista y empresaria Mariana Uriarte le tocó preparar maletas porque el lunes en la madrugada debía viajar a Cancún.

Mike fue y bailó en el concierto y se regresó de una para seguir los ensayos con su pareja.

Los seguidores de Mariana le preguntaron que si tanta viajadera era una “desventaja” para ella porque siente que es “más el esfuerzo” al no poder ensayar todos los días como las demás parejas.

“Claro que a veces es un reto porque él viaja cada semana, pero no lo veo como una desventaja. Al contrario, cada vez que nos vemos para ensayar aprovechamos al máximo y eso nos motiva a darlo todo”, aclaró.

Mariana Uriarte y Michael Rubí son una de las parejas de Mira quién baila en esta nueva temporada. (redes/Instagram)

La concursante de esta segunda temporada además dijo admirar mucho “el esfuerzo y la disciplina” que tiene Rubí para poder cumplir con todo.

“Los dos hacemos un trabajo increíble por el team, por la fundación y por el show”, agregó.

Este próximo domingo ellos bailarán al ritmo de foxtrot.

Por cierto, ella y Ericka Morera fueron las únicas que no se arreglaron con las maquillistas de Teletica en esta primera gala porque contrataron a una amiga para que las maquillara y peinara ¡Qué lujo!