Michael Rubí tendrá que correr más de la cuenta para poder debutar en Mira quién baila

Michael Rubí hace pareja con la maquillista Mariana Uriarte en la competencia de baile de Teletica

Por Manuel Herrera
Bailarín tico Michael Rubí, participante de Mira quién baile y parte del equipo coreográfico de Gloria Trevi en México.
Michael Rubí participará en la segunda temporada de Mira quién baila. (redes/Instagram)

El bailarín Michael Rubí tendrá que correr bastante para debutar, este domingo, en la segunda temporada de Mira quién baila.

Rubí hace pareja en la pista con la maquillista Mariana Uriarte, una de las participantes que más pidió la gente para el reality de baile de Teletica.

Michael salió del país este viernes con destino a México, donde vive y trabaja, y el domingo regresará a pocas horas de la primera gala del programa de canal 7.

Tanto él como Mariana contaron que la salida del país, la tarde de este viernes, se debió a compromisos de trabajo, pues este sábado deberá bailar en un concierto que Gloria Trevi dará en México.

El costarricense integra desde el año pasado el elenco de bailarines de Trevi y su participación en el programa de canal 7 lo debe llevar de la mano con ese compromiso.

¿Por qué Michael Rubí deja Mira quién baila a dos días del estreno?

“Ya se fue mi pelón, pero yo estoy feliz porque él anda cumpliendo sus sueños. Nos volveremos a encontrar el domingo para darlo todo en esa pista”, escribió Uriarte en Instagram.

Mariana agregó que para ella es de admirar lo que Michael está haciendo. “Yo lo veo como un matrimonio que se dejan de ver antes de la boda”, afirmó Mariana.

Contó que Michael dejó todo listo para el domingo y que este sábado, durante el ensayo general, ella bailará con Erick Vásquez, mexicano que hace dupla para el show televisivo con la doctora Katherine Campbell.

Mira quién baila (MQB), segunda temporada, en Teletica. Los participantes este 2025 son: Daniel Montoya, Mariana Uriarte, Chiqui Brenes, Ericka Morera, Ivonne Cerdas, Thais Alfaro, Jeff Donado, Katherine Campbell, Neto Rangel y Ítalo Marenco.
Mariana Uriarte participa en la segunda temporada de Mira quién baila. (rede/Instagram)

Manuel Herrera

