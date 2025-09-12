Participante de Mira quién baila aclaró así si está inconforme con bailarín que le puso Teletica

Hace unos días se filtró en redes la supuesta inconformidad de Mariana Uriarte con la elección de Teletica de Michael Rubí como su pareja para Mira quién baila.
Aunque la maquillista y empresaria no se refirió sobre lo que se decía en redes de que no quería nada con Rubí porque gritaba mucho, este jueves aludió a eso de una forma bastante curiosa.
Uriarte le dio carta blanca a sus seguidores para que le pregunten “todo lo que quieran” a través de la cajita de Instagram y alguien aprovechó para cuestionar lo de Rubí.
“Mary, ¿es cierto que se filtró información de fuentes cercanas, que no querías de bailarín a Michael?”, preguntó la seguidora de la propietaria de la marca de maquillaje Karamawi.
En medio del ensayo y con Michael cerca de ella, Mariana respondió: “Les voy a decir la verdad. El bailarín que yo quería que me tocara era Édgar Silva, lo que pasa es que él no está disponible como bailarín”.
Michael se le puso atrás cuando ella daba la respuesta y entre los dos soltaron una risa. “Pero también te amo a ti”, le dijo Mariana a Rubí, quien es uno de los bailarines más experimentados de los programas de Teletica.
Canal 7 estrena la segunda temporada de Mira quién baila este domingo 14 de setiembre, a las 7 de la noche.
Además de Mariana, en la nueva edición del reality participan: Ivonne Cerdas, Ericka Morera, Katherine Campbell, Thais Alfaro, Neto Rangel, Ítalo Marenco, Daniel Montoya, Randall Brenes y Jeff One.