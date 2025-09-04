Participante de Mira quién baila vive una de las mayores alegrías de su vida previo a debut en la pista

Mariana Uriarte junto a su papá, don Juan Carlos Uriarte, quien este jueves tocó la campana de que venció el cáncer de próstata. Fotografía: Cortesía Mariana Uriarte. (Cortesía /Cortesía)

Una de las participantes de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) pasa por uno de los momentos de más alegría de su vida este jueves, a 10 días de debutar en la pista del programa de meneos de canal 7.

Se trata de la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, quien compartió este 4 de setiembre su emoción y agradecimiento porque su papito, Juan Carlos Uriarte, tocó la campana en señal de que venció el cáncer.

Uriarte contó a La Teja hace unos días que su papá luchaba contra un cáncer de próstata y que una de las razones por las que aceptó participar en el reality de baile de Teletica fue, precisamente, para enfrentar la dura situación familiar con un ánimo distinto.

Este jueves, la propietaria de la marca de cosméticos Karamawi contó en sus redes que su papá finalizó las sesiones de radioterapia y mostró el preciso momento en que su progenitor tocó la campana acompañado por familiares y doctores.

Mariana Uriarte vive un gran momento previo a su debut en Mira quién baila

“Lo logramos familia. Gracias a todos por sus oraciones”, escribió Mariana al compartir un “reel” del emocionante momento que vivieron en la familia.

En el video, la simpática maquillista, de 33 años, mostró la sorpresa que le dio su hija Camila a su “tito”: un gran ramo de flores acompañado de un mensaje que a cualquiera le hace el corazón un puño.

“Lo lograste, Tito. Vencimos ese cáncer. Con cariño, tu nieta Camila. Te amo mucho y espero que sigas fuerte como eres”, fueron las palabras que dedicó la niña a su abuelito.

Sin duda, este momento inspirará a Mariana todavía más en su llegada a la pista de baile, junto a Michael Rubí, el próximo domingo 14 de setiembre.