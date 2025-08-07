Ella es la tercera participante que estará en la pista de Mira quién baila

La segunta temporada de Mira quién baila (MQB) inicia en setiembre. (Facebook/Facebook)

Teletica ya dio a conocer el nombre de la segunda mujer confirmada para la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

Hace unos días se anunció que la exmiss Costa Rica, Ivonne Cerdas, será una de las que estará en la pista de baile.

Este jueves comunicaron que otra mujer que estará en la competencia de baile será Mariana Uriarte.

LEA MÁS: Michael Rubí reveló si estará en la segunda temporada de Mira quién baila de Teletica

Quizá el nombre no se le haga tan familiar, pero su rostro sí, pues ella ha salido en varios programas de Teletica promocionando su emprendimiento.

Mariana es maquillista y es la dueña de la marca costarricense Karamawi Beauty, la misma que patrocina a varias figuras del canal del trencito.

Mariana Uriarte, maquillista y empresaria, es otra que estará en Mira quién baila segunda temporada. (redes/Instagram)

En el programa ¡Qué buena tarde! ha tenido su sección de maquillaje y también ha colaborado en otros espacios como Tu cara me suena, pero en camerinos.

Con ella ya son tres las figuras confirmadas hasta el momento, porque a inicios de semana también se anunció que el humorista Daniel Montoya, de radio Omega, será otro que luchará por el trofeo de MQB este año.

LEA MÁS: El nombre de Ítalo Marenco ya comenzó a sonar con más fuerza en Teletica

La maquillista Mariana Uriarte dio a conocer así que estará en MQB

La competencia iniciará el 7 de setiembre y poco a poco han ido soltando el nombre de los 10 famosos convocados.