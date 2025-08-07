Michael Rubí reveló si estará en la segunda temporada de Mira quién baila de Teletica

Michael Rubí terminó siendo el bailarín de Lynda Díaz en las últimas galas de Mira quién baila, primera temporada.

Michael Rubí reveló si estará o no en la segunda temporada de Mira quién baila de Teletica, después de todo el desmadre que se armó antes de finalizar este programa el año pasado.

El bailarín, quien vive ahora en México, estuvo envuelto en la polémica luego de que le tocara bailar junto con Lynda Díaz en la primera temporada.

Tal fue el desmadre que la expresentadora de 7 Estrellas decidió renunciar al formato a pocas galas de finalizar el programa, y terminó agarrada con los bailarines Yessenia Reyes, César Abarca y el youtuber Diego Bravo.

Un supuesto mensaje que escribió Rubí hablando mal de ella y que, según había dicho, fue inventado por los tres anteriores fue lo que desató el problemón en aquel entonces.

Los bailarines españoles Isaac Rovira y Toni Costa también estarían en esta segunda temporada de Mira quién baila.

En ese momento, se dijo que Rubí también había quedado enemistado con sus colegas Yessenia y César, y que no se podían ver ni en pintura.

Teletica anunció que en setiembre arranca de nuevo la competencia de meneos y algunos seguidores ya le preguntaron al campeón de Dancing with the Stars si estará en el programa.

Michael confirmó que ya fue convocado por la producción de Teletica para estar en esta nueva temporada, por lo que en los próximos días regresará a vivir a Costa Rica.

“Estoy muy emocionado, pero ya prontito o más adelante les contaré más cositas. Todavía no sé con quién voy a bailar esta temporada; de hecho, todavía no sé quiénes son las personas convocadas a la temporada”, mencionó en sus historias de Instagram.

Hasta el momento, solo se ha confirmado que entre las estrellas estarán la exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas y el humorista Daniel Montoya.

Se dice que los españoles Isaac Rovira y Toni Costa también estarán este año calificando a las parejas participantes.

Rubí forma parte del grupo de bailarines de la cantante Gloria Trevi, con la que ha ido a varios países de gira; sin embargo, de momento, la intérprete de “Zapatos rotos” no tiene programados más conciertos hasta fin de año, lo que le permitirá estar en el set de Teletica los tres meses que dura la competencia.