Michael Rubí salió a aclarar rumores de que, supuestamente, habló mal de Lynda Díaz

Lynda Díaz y Michael Rubí. Captura

Michael Rubí salió a aclarar polémicos y fuertes rumores que andaban en redes sociales sobre él y su participación con Lynda Díaz en Mira quién baila.

El bailarín subió un video en sus redes sociales para dar su versión sobre versiones que decían que se había quejado de las famosas con las que le tocó bailar en el programa de Teletica, Janeth García y Lynda.

“Paso por aquí para decir que el que nada debe, nada teme. La gente que me conoce y que tiene tiempo siguiéndome sabe que yo no sería capaz de decir o de hacer las cosas que se han dicho de mí en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, si yo hubiera tratado mal a Janeth, no tendríamos una relación de amistad tan bonita”, comentó.

Sobre la supuesta captura de pantalla de una conversación donde sale su foto en un mensaje que dice que Díaz es muy “tiesa”, aseguró que no es él.

“Sobre la captura de pantalla que, supuestamente, se filtró, no soy yo. Alguien sacó mucho tiempo para hacer un montaje para intentar dañar mi imagen y dañarme a mí, pero la verdad es que no lo está logrando y no lo va a lograr”, agregó.

Además, contó que nunca ha tenido problemas con nadie que haya trabajado, y que no se quejaría del famoso con que le toque bailar porque sabe que no son bailarines y que Teletica le paga para que enseñe, acompañe y guíe.

También mencionó que no se quiere tomar nada personal, pese a que se imagina quién es la persona que estaría detrás de todos los rumores.

“El que me quiera creer bien, yo no espero que todo el mundo crea mi versión, pero yo estoy tranquilo, porque sé que es la verdad. Hago este video por respeto a la señora Lynda Díaz, pues sé que también han tratado de dañar su imagen. Ella se ha esforzado mucho y el esposo ni siquiera ha estado en ninguno de los ensayos”.

Para finalizar, agradeció el apoyo que ha recibido.