Lynda Díaz: “No me puedo echar a morir si me cambian de bailarín”

A Lynda Díaz le cambiaron de bailarín en la gala 9.

Lynda Díaz se refirió al cambio de bailarín que le hizo la producción del programa Mira quién baila en la gala del domingo pasado.

Recordemos que al terminar espacio, la producción decidió hacer variantes entre todas las parejas, pero la de Lynda Díaz fue polémica, porque le cambiaron su bailarín César Abarca por Michel Rubí, quien había quedado fuera de la competencia.

“Gente, hablemos las cosas claras, los que salen expulsados son los famosos, los bailarines, no se consideran expulsados porque, literalmente, son trabajadores de la producción”, comentó Díaz en un en vivo en Instagram.

LEA MÁS: ¿Qué dijo Lynda Díaz sobre el cambio de su bailarín? Vea quién será su nueva pareja

La guapa empresaria dijo que la gente se ahogaba en un vaso de agua hablando cosas que no son.

“No hay mucha tela que cortar. Yo estoy contenta, ustedes saben que yo les hablo las vainas como son. No sé qué va a pasar y, sí, me duele que César se quede afuera, pero tampoco me voy a lamentar todos los días de que, pobrecito César, pobrecito César, porque yo no me voy a lamentar por él”, explicó.

Lynda Díaz bailará con Michael Rubí en la gala 10. Captura

LEA MÁS: Bailarín de Lynda Díaz habló así tras ser sacado de la próxima gala de Mira quién baila

La empresaria dijo que el cambio de bailarín le sentó bien; de hecho, afirmó que estaba muy concentrada en lo que venía para la gala 10. En cuanto a los bailarines, explicó que cada uno tiene su forma de trabajar, y que ya estaba acostumbrada al ritmo de Abarca, pero explicó que Rubí tenía un ritmo más rápido y que está absorbiendo todo su conocimiento.

Lynda Díaz hablo de su desempeño en Mira quién baila

“Yo voy muy enfocada, que es bailar mejor que nunca”, detalló.

La expresentadora en su transmisión dijo que le hacía falta César, ya que ella y su esposo le tomaron mucho cariño y hasta lo ven como familia, pero destacó que no se puede echar a morir por las decisiones que toma la producción.