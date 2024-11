Bailarín de Lynda Díaz habló así tras ser sacado de la próxima gala de Mira quién baila

Lynda Díaz y el bailarín César Abarca han estado juntos desde el inicio de la competencia en Mira quién baila (MQB).

La producción de Mira quién baila (MQB) dio a conocer, oficialmente, la noche del lunes cómo quedaron conformadas las parejas para esta próxima gala, tras anunciar que todos cambiarán de bailarín.

Curiosamente, a la pareja oficial de Lynda Díaz no le asignaron a ninguna participante y en su lugar incluyeron a Michael Rubí, quien salió eliminado galas atrás junto con Janeth García.

Es decir, César Abarca no bailará en esta décima gala lo que molestó a muchos seguidores del programa, pues les parece injusto lo que hizo la producción de mandarlo a la banca.

La Teja conversó con el coreógrafo sobre esta situación que, según dijo, lo tomó por sorpresa porque no sabía que habría un cambio de parejas ni la dinámica que tomaría el espacio a tres galas de terminar la competencia de baile.

“Por supuesto que no me esperaba un cambio de parejas, pero es parte de la dinámica del programa. El no bailar este domingo tampoco me lo esperaba, y pues siendo sincero, claro que quiero bailar porque sé que con Mimi (Ortiz), Lizbeth (Valverde) o Naomy (Valle) hubiésemos hecho un increíble trabajo y la hubiésemos pasado muy bien, ya que esto es lo que amo, amo trabajar, amo los escenarios y este formato nos da esa maravillosa oportunidad”, dijo.

Lynda Díaz bailará este domingo junto a Michael Rubí. Captura

César aclaró que él solo confía en la producción de Teletica y que está con toda la disposición para seguir colaborando en lo que lo necesiten.

“Esta semana estoy aprovechando para adelantar coreografías y mucho trabajo que tengo en pausa para diciembre, como el concierto navideño de Joaquin Iglesias, con Los Tenores, producciones para el Festival de la Luz junto con Yess (Yessenia Reyes) y muchos eventos de fin de año”, mencionó.

Lynda Díaz y César Abarca se llevaron los aplausos

Además, aunque no lo veremos en la pista este próximo domingo igual estará yendo por ratos a los salones de ensayo para ayudar a Luis Montalbert, Diego Bravo, Yessenia Reyes y Lucía Jiménez con su coreografía.

Cabe recordar que Montalbert es uno de los nominados esta semana, así como la exreina de belleza Lisbeth Valverde.

“Voy a aprovechar todo y muy contento de poder ayudarles para este cambio. Estamos haciendo un excelente equipo y, pues también ayudando a todos los que ocupan un granito de oro de mi parte”, agregó.

Así quedaron las nuevas parejas para la décima gala de Mira quién baila en Teletica.

Se dice a lo interno del programa que a algunos no les pareció que la producción dejara por fuera a Abarca, y que Rubí fuera el enviado a Miami junto con Lynda, porque tanto Javier Acuña como Erick Vásquez y Yenier Jiménez también tiene visa para viajar a Estados Unidos.

Aún la producción no ha dado a conocer si para la undécima gala, o sea, el domingo 24 de noviembre, las parejas volverán a bailar como en el inicio o si el cambio se mantendrá hasta la gran final.

