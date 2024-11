Televidentes chivas por salida de Berny Madrigal de Mira quién baila, vea todo lo que dijeron

Berny Madrigal quedó eliminado de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

La eliminación de Berny Madrigal en Mira Quién Baila, este domingo, ha desatado una ola de especulaciones entre los internautas, quienes aseguran que hubo irregularidades en el proceso de votación.

Recordemos que Madrigal, desde la gala ocho, estuvo nominado junto con Lynda Díaz, quien este domingo lo superó en votos con más del 54%.

La página del programa en Instagram compartió la foto de Madrigal, donde decía que era el eliminado de la noche.

“Berny Madrigal se convierte en el eliminado de la noche. Déjale tu mensajito por su trabajo esta temporada”, decía el post.

Ante esto, varios decidieron dejar un mensaje, pero no a Berny, sino al canal.

Internautas expresaron que la que debió salir de la competencia fue Lynda Díaz. Fotografía: Lilly Arce.

“Con lo popular y querido que es Berny Madrigal, no me extraña que se manipulara esa votación”, “Todo está acomodado, lástima, porque Berny lo dio todo y Lynda solo lo hizo mejor”, “¿Cuál es la sorpresa? Tras que le dan el premio a Lynda Díaz, hacen el show, ja, ja, ja, ja”, “Lynda no merece quedarse”, “Qué increíble para nada vota uno, si ellos ya saben quién va a ganar”, “Esa eliminación fue injusta”.

De hecho, en esta novena gala, Díaz y César Abarca ganaron el premio a la pareja ¡wao!, con el que se llevaron mil dólares (poco más de 500 mil colones) los cuales son repartidos entre los dos.

Ante la situación, La Teja habló con la productora del canal Vivian Peraza, quien comentó que no puede haber fraude, ya que siempre hay un notario durante el cierre de las votaciones que certifica cada uno de los votos.

“Eso lo saben los bailarines, las estrellas, es un protocolo que se maneja a lo interno donde se registran los votos y todas tienen un correo que lo respaldan con una verificación”, comentó la productora.