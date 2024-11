Así fue la bronca de Berny Madrigal y el novio de su bailarina Alhana Morales

Berny Madrigal y Alhana Madrigal dan de qué hablar.

El ambiente en el programa Mira quién baila, de Canal 7, se puso color de hormiga entre los participantes del formato, al punto que uno de ellos perdió el trabajo por una bronca que hubo.

Los protagonistas de este miche son Berny Madrigal y el novio de su bailarina, Alhana Morales, llamado Andrés Fallas, esto por unos arreglos florales en forma de oso que le enviaron a ambos concursantes por parte de una floristería.

La Esquina 506 dio a conocer que aparentemente se dio una escena de celos entre Madrigal y el novio de la guapa, ya que supuestamente Berny le dio un beso en la frente a Morales y su novio los vio, sumado a esto, le puso un detallito más en el obsequio que les habían mandado.

La Teja se puso en contacto con una fuente muy cercana al formato del canal y nos confirmó la bomba, hasta nos soltó de más.

“Después de que a ambos les llegaron los regalitos, él (Berny) le añadió algo más al detalle de Alhana, y su novio Andrés Fallas, quien trabajaba como extra ahí en Mira quién baila, vio cuando Morales y Berny se dieron un beso. Cuando Fallas vio la acción, inmediatamente le preguntó a ella (Alhana) sobre el beso, pero indicó que había sido en la frente”, comentó esta fuente.

Esta misma señaló que cuando terminó el programa, en el parqueo del canal se desató un zafarrancho, que ni los participantes ni los invitados esperaban.

“Cuando terminó el programa, Andrés se le arrimó a Berny, lo señaló con un paraguas, y le dijo: ‘cuídese, papito, tenga cuidado’ y se iban a agarrar a “golpes”, expresó.

Berny Madrigal y Alhana Morales en la pista de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Esta misma fuente indicó que, después de la bronca, se dio a conocer que el muchacho (bailarín extra) ya no participará más en el programa por el mismo pleito que iban a armar.

Fallas le había expresado al comunicador Alex Murillo que no había pasado nada entre Madrigal y él, y ambos estaban vacilando, y la gente que estaba presente malentendió todo.

Dicha fuente confirmó que todos los participantes están a la expectativa porque no se sabe qué va a pasar el fin de semana, porque tanto Berny Madrigal y Lynda Díaz están nominados, pero se sabe que ella es una de las más queridas por el público y por la televisora.

“Ya la competencia se ve más cerrada y cada vez se pone peor”, agregó.

En La Teja contactamos a Alhana Morales, pero no atendió nuestra llamada, mientras que Berny Madrigal, nos dijo que todo fue un malentendido y ya pasó la página porque para él es una tontería.

Berny Madrigal y Magaly Alfaro se casaron en el 2017.

“Solo nos mandaron unos regalos y eso fue todo, yo a ella no le añadí ningún detalle de nada”, comentó.

Madrigal dijo que no sabe donde nació el chisme o quién lo inventó, porque no pasó absolutamente nada.

“Nosotros solo recibimos los regalos, hicimos las publicaciones y listo. La gente todos los días inventa chismes y yo tengo una buena relación con ella (Alhana) y su novio”, comentó.

Madrigal expresó que no sabe nada de la supuesta salida de Fallas, porque él es un extra y no sabe cómo es el teje y maneje de la producción.

“No sé, ellos son un extra, entonces no sé, yo no lo tengo cerca y tampoco lo paso viendo. Ellos solo están ahí para cuando se necesitan coreografías o así. Y esas páginas de chismes a mí no me parece lo que dicen, por qué yo tengo casado 7 años, entonces imagínese cómo se siente mi esposa y las personas que me rodean, al salir con una cosa como esta”, dijo el moreno.

El participante de Mira quién baila contó que su esposa reaccionó a esto, y le dijo que ella confiaba en él.

“Yo a mi esposa le expliqué y hablé con ella que todo eso es mentira y nada pasó”, dijo.

Berny Madrigal y Alhana Morales en la gala ocho de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

El excombatiente dijo que su esposa le recomendó cuidarse las espaldas y más que todo de los chismes.

Alhana Morales y su pareja. Captura

“La gente no ve las consecuencias que pueden generar, por intentar jalar seguidores, lo destruyen a uno, sabiendo que hay hijos de por medio”, explicó.

Madrigal dijo que el tema se lo toma tranquilo, ya que ahorita está muy enfocado en la gala número nueve del programa; de hecho contó que ha estado ensayando doble porque quieren dar una buena presentación y no salir de competencia este domingo.

Recordemos que el morenazo la gala pasada bailó con una lesión en una de sus rodillas, situación que lo puso en alerta, ya que años atrás lo habían operado, además agregó que la edad (41 años) empieza a pesar y no es lo mismo.