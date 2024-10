Berny Madrigal se quitó todo y asegura que se siente increíble a sus 40 años

Berny Madrigal, productor de eventos, dice estar pasando uno de los mejores momentos de su vida.

Berny Madrigal asegura que está viviendo una de las mejores etapas de su vida y para demostrarlo se quitó casi que todo.

El participante de Mira quién baila (MQB) compartió más fotos de una sesión que se hizo hace unos días, pero esta vez enseñó más carnita.

El ahora productor de eventos ya nos había contado que decidió hacerlas no porque esté pensando en volver al modelaje, sino porque se siente muy bien con los más de 6 kilos que ha bajado desde que se metió al programa de Teletica.

Muchas de sus seguidoras agradecieron estas nuevas imágenes donde se logra ver muy bien lo tonificado que está y lo saludable que luce a sus 40 años.

“Tenía mucho tiempo de no mostrar esta parte de mí, pero es un fiel ejemplo que cuando se quiere se puede, que nunca es tarde, es solo tomar la decisión. A mis 40 años, me siento increíble con mi cuerpo y mente. Agradecido con Dios por todas las bendiciones que me da día con día”, publicó.

Berny Madrigal está ahora en el programa Mira quién baila de Teletica luego de años de estar alejado de la televisión.

El exmiembro de Combate, quien se diera a conocer precisamente en este famoso espacio de Repretel, tenía más de 10 años de no modelar, pero como dicen, “lo que bien se aprende, no se olvida”, y aquí están las pruebas.

Berny está casado con Magaly Alfaro y tiene dos hijos, y por lo visto su señora no es nada celosa, porque otra no le hubiera gustado que saliera enseñando tanta piel.

Berny Madrigal hizo la sesión de fotos en un hotel capitalino a principios de octubre.

El porteño es uno de los competidores más fuetrtes en MQB, pues en estas primeras cinco galas no ha salido nominado ni una sola vez y ha recibido muy buenos comentarios de los jueces.