Berny Madrigal cuenta por qué se conmovió tanto por la salida de Marvin Hidalgo de Mira quién baila

Berny Madrigal baila junto a Alhana Morales. Fotografía: Lilly Arce.

Berny Madrigal fue uno de los más afectados con la primera eliminación de Mira quién baila (MQB) y eso que ni estaba nominado.

El bailarín, modelo y ahora promotor de eventos nos contó las razones por las que no pudo contener las lágrimas ante la salida del experto taurino Marvin Hidalgo. Además, nos reveló qué ha sido lo mejor, hasta ahora, de estar en el programa de Teletica.

Todo esto nos dijo el musculoso, compañero de Alhana Morales en la competencia de baile.

- ¿Por qué aceptó la invitación de Teletica?

Fue decisión con sentimientos encontrados, porque esta es una temporada alta de eventos para la productora que tengo y yo sabía que esto me iba a llevar mucho tiempo y esfuerzo, entonces sabía que me iba a tener que dividir en dos, pero gracias a Dios las persona que trabajan conmigo son excelentes, me han ayudado montones con la productora y, una experiencia como esta, sabía que no la podía dejar pasar porque siempre me ha gustado el baile.

Lo comenté con mi esposa, obviamente, porque la parte familiar también es muy importante, ya que hay muchas cosas que uno tiene que dejar de lado por los ensayos y decidimos que el reto había que tomarlo y bueno, aquí estamos todavía.

- Usted dice que le gusta el baile y estuvo en grupos coreográficos, aunque esto no es lo mismo, ¿cómo ha sentido el reto?

Uno se da cuenta que no sabe bailar cuando llega el primer ensayo y viene Alhana (Morales) y dice: ‘Bueno, calentemos’, con solo el calentamiento uno dice: ‘¿Qué estoy haciendo?’. Con solo el calentamiento ya estaba arratonado, ya todo me dolía, es otra cosa totalmente diferente.

Yo bailé muchos años en ‘ladies night’ y estuve en Combate, donde hacíamos coreografías, pero eran otras coreografías, más populares, más relax, no hay comparación al baile que uno tiene que realizar semana con semana, la calidad de baile, la calidad profesional de los bailarines es increíble. En el caso de Alhana, que es para mí una de las mejores bailarinas, ella es increíble, y bueno, uno tiene que ver cómo se pone a dar la talla, ese es el mayor reto que me ha tocado.

LEA MÁS: Berny Madrigal está ansioso de que le den una gran noticia por parte de Teletica

Berny Madrigal, bailarín de Mira quién baila (MQB), dice estar muy feliz con la experiencia que está viviendo.

- ¿Qué siente que le ha costado más?

Las técnicas, eso es lo que más me ha costado. Los bailarines normalmente son más delgados y en mi caso yo tengo un poco más de masa muscular. De hecho, el paso doble me costó un montón porque había que alzar más los brazos, porque tenía que bajar los hombros y yo los dejaba arriba, tengo mucho hombro, creo que esa es la parte que más me ha costado y a la que voy ahí agarrándole el toque, pero se requiere tiempo e ir trabajando semana con semana.

- Pero se ve más delgado, ¿ha bajado de peso?

Sí. No es que estaba descuidado, pero yo me mantenía ahí como tranquilo, pero a veces uno no se cuida tanto, entonces al momento de aceptar entrar al programa, empecé con una dieta con profesionales y demás.

- ¿Por decisión propia?

Por supuesto, siento que estar al televisión hay que verse bien y yo sabía también en lo que me metía, porque es una competencia de baile y hay que estar con buena condición, entonces comencé una dieta y una vez que arrancó el programa se me vino abajo el peso.

- ¿Cuánto ha bajado?

Llevo 6 kilos en este mes. Es que una vez que arranqué con el baile y los ensayos, se baja bastante.

LEA MÁS: Berny Madrigal no puede ocultar el dolor que le produce participar en Mira quién baila

Berny Madrigal contó que ha bajado 6 kilos en un mes de estar en el programa.

- ¿En qué consiste la dieta que lleva?

Bajar carbohidratos y puras proteínas, ensaladas, principalmente en disminuir un poco los carbohidratos.

- ¿Cómo se ha sentido ahora en los ensayos con esa pérdida de peso?

Superbién, siempre es bueno mantenerse en un buen peso. Antes estaba en 96 kilos, ahora estoy casi en 90, y siempre es bueno tener menos peso. Ha sido bueno el resultado, me veo bien, entonces me siento muy contento.

- ¿Le ha servido en cuanto al rendimiento?

Claro, no es lo mismo mover 96 kilos que 90, algo ayuda, me siento como con más aire y con una mejor condición física.

La tecera gala de Mira quién baila la ganó Diego Bravo. Fotografía: Lilly Arce.

- ¿En que parte del cuerpo ha notado la diferencia de la pérdida de peso?

Mucha gente me dice que en el cara, que sí se me nota, que tengo menos cachetes y yo sí me lo he notado en el abdomen.

- Cambiando de tema, ¿qué opina de la eliminación del domingo y por qué se le notó afectado?

Muy triste, soy una persona un poco sentimental y hasta lloré. La verdad me llegó la primera eliminación, es que hemos creado un grupo muy bonito, somos muy unidos y el que se fuera me iba dolor montones, es un sentimiento estar ahí. La verdad uno no se lo desea a nadie (la expulsión). Pero bueno, feliz por Janeth (García) que se quedó y triste por Marvin (Hidalgo), la verdad es que nos ganamos un buen amigo.

Y bueno, ahora le toca a Luis (Montalbert) y a Vane (Vanessa González), pero es que una mala noche la puede tener cualquiera. Luis ganó la semana pasada y ¡wow!, hoy está nominado, así que una mala noche la tiene cualquiera y esto es una competencia.