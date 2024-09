Berny Madrigal no puede ocultar el dolor que le produce participar en Mira quién baila

Berny Madrigal dijo a La Teja que la lesión en su hombro se le agravó tras tanto ensayo para el baile de este domingo.

El bailarín y modelo Berny Madrigal ya enfrenta las consecuencias de participar en Mira quién baila.

Al igual que su compañera Lynda Diaz, el exparticipante de Combate tuvo una difícil semana debido a que una vieja lesión en su hombro se agravó en los últimos días.

“Hago mucho gimnasio y mucha fuerza y tenía una lesión ahí que me está empezando a afectar el hombro y esta semana me toca bailar contemporáneo y entonces tengo que hacer un par de alzadas que me pasaron la factura en el hombro, pero aquí estamos”, dijo Madrigal.

Debido a eso, durante esa semana estuvo en tratamiento con fisioterapia y según contó, el diagnóstico que le dieron fue que el mango rotador del hombro estaba lesionado y se le complicó por tanto ensayo y alzada para la presentación de este domingo.

“Al hacer un esfuerzo tan grande, no aguantó más (el hombro) y se inflamó un poco. Eso implicó ir al fisioterapeuta todos los días y empastillarme bastante. Había días que no podía hacer las alzadas ni ponerme la camisa porque el dolor era bastante fuerte, pero ahí a pura pastilla y terapia iremos saliendo”, destacó.

Madrigal dijo que el contemporáneo que bailará con Alhanna Morales este domingo no cambió en nada y que él dará todo en la pista pese a la lesión.

Berny Madrigal está con su hombro lesionado. (Instagram)

“Tengo que tener mucho cuidado con eso porque me puede pasar factura más adelante en la competencia porque soy una persona muy competitiva”, agregó el excombatiente de Repretel.

Además de los medicamentos, Berny debe andar con vendaje en el hombro pero este domingo saldrá descamisado en la pista por eso se quitó las vendas momentáneamente para su coreografía.

Otra participante de MQB que sufre lesiones con el reality de meneos es Lynda Diaz. La exmodelo tuvo que ajustar la coreografía del tango de esta semana debido a un fuerte dolor en la espalda que la obligó a visitar el hospital este sábado.