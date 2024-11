Seguidores de MQB se quejan de lo que le hicieron a Lynda Díaz que nadie esperaba

A Lynda Díaz le tocó un bailarín eliminado.

Las redes sociales del programa Mira quién baila se han llenado de quejas tras el último episodio, donde la producción decidió variar las parejas y le asignaron a Lynda Díaz un bailarín (Michael Rubí) que ya había sido eliminado.

Una de las cosas que más llamó la atención entre los seguidores del programa es que, entre el cambio de parejas, al bailarín oficial de Díaz, César Abarca, lo dejaron en la banca, es decir, sin pareja para la gala 10.

“Semana de cambio de parejas. Descubrí aquí las parejas de esta semana. ¿Qué equipo sos?”, publicaron en redes junto a la foto de Lynda y Rubí.

“¿Cómo le asignan a Lynda un bailarín que ya no está en competencia?”, “Michel no debería estar ahí, lo pueden tomar en cuenta para otras cosas, pero para ese intercambio no me parece”, “No queda claro porque César Abarca no estará”, “Me parece una falta de respeto que hayan hecho ese cambio, cuando fue César quien sacó a Lynda de la nominación”, es parte de los comentarios que se leen en las redes sociales del programa.

Lynda Díaz y Michael Rubí.

Recordemos que Michael Rubí salió de competencia junto a Janeth García el 3 de noviembre tras obtener un 43% de los votos del público.