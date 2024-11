Mamá de Diego Bravo nos confesó cómo es el youtuber como hijo y lo que sintió al bailar en MQB

Diego Bravo y su mamá Damaris Bravo bailaron juntos en la gala de este domingo en Mira quién baila.

Diego Bravo sorprendió todos los seguidores de Mira quién baila (MQB) al incluir a su mamita, Damaris Bravo, en su segunda coreografía en la novena gala.

La presentación del youtuber junto con su madre conmovió hasta el juez Toni Costa, quien tiene a su mamá en Valencia, España, así como a la juez Isabel Guzmán, cuya mamita vive en El Salvador.

Diego Bravo bailó junto a su madre en Mira quién baila

Ellos bailaron al ritmo de bolero clásico, la canción “Reloj”, y además provocaron que el público presente los aplaudiera por tan lindo gesto del participante de invitar a su mamita a la pista.

Diego contó al finalizar la gala que la idea de incluirla en la coreografía fue tanto de Yessenia Reyes, su bailarina oficial, como de él, y que su mamá hasta lloró cuando le contó lo que querían hacer.

Ese momento quedará para siempre en la memoria de Diego Bravo. Fotografía: Lilly Arce.

Ellos ensayaron el viernes y sábado con su mamá para que todo saliera bien en el programa en vivo.

“Realmente, cuando Yessenia puso la canción yo le dije esa es la música que mi mamá escucharía normalmente; entonces Yesennia dijo: ‘hagamos algo muy bonito con esto y traigámosla para que baile la última parte de la canción’. Fue una idea realmente de ambos. Hablé con mami, le dije que bailara conmigo, hasta lloró el día que le dije, se sorprendió muchísimo, y lo hizo muy bien”, contó.

Mamá de Diego Bravo es un poco tímida

Doña Damiris nos confesó que ella es un poco tímida para salir en cámaras, pero que con tal de apoyar a su hijo le dijo que sí, porque además le gusta mucho bailar ese tipo de música.

Además, de que le apoya en todas sus “locuras” y en “todo lo que él quiera hacer”.

“Jamás es lo mismo, verlo cuando estoy ahí sentada es otra cosa, pero tenemos que hacerle frente a lo que Diego me pone hacer, pero feliz y contenta de poder acompañarlo y de participar en las cosas de él”, dijo la señora Bravo.

Diego Bravo conmovió con el baile junto a su mamita

Además, nos confesó cómo es el creador de contenido como hijo, quien tiene tres hermanos más a los cuales dice amar por igual.

“Diego es diay, terrible (risas). Terrible y chismoso, pero a todos los quiero igual. Tengo cuatro hijos, todos son diferentes, pero a todos los quiero igual”.

“Nunca me había puesto a bailar así frente a tanta gente, solo cuando me saca ahí en las redes de él, jamás en mi vida me imaginaba que iba a salir en televisión, me da vergüenza, pero por apoyarlo a él aquí estoy”, agregó.

Diego Bravo no bailará junto a Yessenia Reyes en la décima gala sino con Lucía Jiménez, actual pareja de Luis Montalbert. Fotografía: Lilly Arce.

Diego explicó que la canción lo hizo sentir el deseo que su mamá “sea eterna” y que el “reloj se detenga” cuando está con ella.