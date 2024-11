Diego Bravo pensó en renunciar a Mira quién baila pero un gesto de su novio lo frenó

Diego Bravo es uno de los participantes de Mira quién baila. (Instagram)

Diego Bravo nos sorprendió, al contar que estuvo a punto de renunciar al programa Mira quién baila, de Teletica.

Y es que el participante del espacio de baile compartió un sentido video en Instagram, donde sale llorando, y sus amigos y familiares le dan palabras de aliento para que continúe en competencia.

Ante esto, La Teja se puso en contacto con el creador de contenido y nos explicó que después de cada gala él queda con muchas emociones que se suman al estrés y la presión.

“Ya en este punto yo me siento muy cansado y, aunque no he estado nominado en ningún momento, no dejo de preocuparme por hacer bien el trabajo, porque yo no tengo nada garantizado, no tengo negociado nada, y estoy como un participante más, entonces siempre me estreso. De hecho, hace como cuatro semanas tuve un problema en las manos porque se me estaban despellejando del estrés y el lunes anterior estuve peor porque se fue otro compañero”, dijo.

Diego Bravo contó cómo se sentía.

Diego Bravo confesó que la competencia ha sido muy dura. Cortesía

El conocido influencer detalló que la competencia cada vez está más reñida.

“Hay gente que baila muy bien, y sé que la está pulseando muchísimo, yo me quebré el lunes porque la verdad me sentía mal, triste, ansioso y cansado”, comentó.

LEA MÁS: Diego Bravo vivió uno de sus peores días en Mira quién baila

Bravo reveló que él muchas veces ha pensado en dejar la competencia, porque el cansancio es otro nivel y él está acostumbrado a una vida flexible, sin horarios, jefes ni reglas.

“Ha sido todo un reto, aparte hay que aprender a bailar, exponerse y dejar la personalidad que uno normalmente tiene”, expresó.

LEA MÁS: Novio de Diego Bravo lo defiende con todo ante críticas en Mira quién baila y cuenta secretos

Bravo confesó que su único apoyo en estos momentos ha sido su novio, quien se encargó de reunir a varios amigos para darle mensajes de apoyo.

“Era inevitable no llorar al ver a mis papás, mis sobrinos, hermanos diciéndome cosas bonitas; para mí eso fue como una inyección de energía, porque a veces me cuesta mucho creer en mí mismo, porque Mira quién baila, sigue siendo algo completamente nuevo”, comentó Diego.