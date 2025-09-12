Toni Costa vuelve con más poder a Teletica para Mira quién baila: no solo será juez

Toni Costa no solo será jurado en esta temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce )

Teletica le dio más poder a Toni Costa en esta segunda temporada de Mira quién baila (MQB), que inicia este domingo 14 de setiembre a las 7 de la noche.

El bailarín español debutó el año pasado en la televisión nacional como juez del reality de baile, pero este 2025 el galán regresó con una función adicional.

Además de integrar el panel de jurados del show televisivo –junto a Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Mauricio Astorga– el novio de Mimi Ortiz fue nombrado director de piso del programa.

Costa confirmó la nueva función que le asignó Teletica dentro del formato de baile este viernes en el programa De boca en boca.

“A parte de ser jurado, me han nombrado director de piso. Aquí estoy, mandando. Aquí puedo mandar, en la casa no”, dijo Costa en el programa farandulero de canal 7.

Toni Costa también será director de piso en la segunda temporada de Mira quién baila. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

El director de piso o “floor manager” en un programa de televisión es el principal enlace del productor del programa en el estudio y se encarga de coordinar el talento y el equipo técnico en el set para que todo salga tal cual fue planificado.

Este viernes fue el ensayo técnico de cara a la primera gala de MQB y Toni asumió su rol en el estudio Marco Picado, por primera vez.

Costa también habló de esta segunda temporada del reality de baile. “Me he llevado una sorpresa porque el nivel es muy alto. El año pasado dejaron la vara muy alto, pero este año están todo regularmente en un nivel bastante bueno”, afirmó Costa.

Mencionó que se ha llevado buenas impresiones de lo que han mostrado en la pista durante los ensayos la maquillista Mariana Uriarte, el presentador Ítalo Marenco y el dj y bailarín brasileño Neto Rangel.

“He visto a Mariana con Michael y me ha gustado demasiado. Ítalo lo hace muy bien también y Neto le mete una sabrosura muy buena. Vamos a ver porque pinta demasiado bien este año”, refirió Costa.

Naomi Valle ganó la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

El español aprovechó la ocasión para agradecer a los costarricenses por tanto cariño que le han dado en estos dos años que tiene de estar más cerca que nunca del país.

“Desde que llegué el año pasado me han recibido superbién. Ya saben que vine a trabajar, me mantengo por amor y también sigo trabajando”, finalizó.