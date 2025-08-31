Mimi Ortiz soltó la lengua y defendió con todo a Toni Costa

Mimi Ortiz defendió con todo a Toni Costa. (redes/Instagram)

Mimi Ortiz no se guardó nada y salió al paso de los comentarios que han circulado en redes sociales y medios internacionales sobre la orientación sexual de su pareja, el bailarín español Toni Costa.

La nueva presentadora de Sábado Feliz utilizó una transmisión en vivo por TikTok para referirse al tema y defender a su novio, dejando claro que las especulaciones no tienen fundamento.

La comunicadora empezó a hablar del tema de la homosexualidad y después de estar hablando de las personas con otras orientaciones sexuales, explotó y contestó:

“Yo les puedo contestar que no es gay, pero no les va a complacer eso, ¿me explico?”.

Por su parte, Toni Costa también intervino en la transmisión y reaccionó a un comentario de una internauta que mencionó que en medios internacionales se decía que era bisexual.

“Tampoco bisexual, por Dios”, expresó visiblemente sorprendido.

Mimi no se quedó callada y agregó que en su experiencia personal, no ha notado nada que le haga dudar de su pareja.

“En conclusión y en resumen, vieras que a Toni no le cuesta para nada, chicas. O sea, a mi chiquito no le cuesta. ¿De dónde sacan que es gay?”, expresó.

Toni, quien ahora es uno de los jueces del programa Mira quién baila, atribuyó los rumores a prejuicios culturales. Señaló que en la comunidad latina aún existe el tabú de asociar el baile con la homosexualidad.

“El tema del baile es un tabú con los latinos. Si un hombre baila, ya es... Dios mío. Yo me muevo en el mundo del baile donde hay muchas personas homosexuales, ¿y qué voy a hacer? Tengo amigos así, uno de mis mejores amigos lo es, y no pasa nada”, comentó.

Además, recordó que durante años ha trabajado en academias de baile junto a miles de personas, y que considera que esas suposiciones carecen de sentido.

“Pero la gente sigue pensando lo que quiera”, concluyó.