Toni Costa responde a críticas sobre su foto con Mimi Ortiz: “Se ve mejor con Adamari”

Toni Costa se mostró feliz y enamorado con Mimi Ortiz. (redes/Instagram)

Toni Costa no tardó en reaccionar a los comentarios negativos sobre su reciente publicación con su novia, Mimi Ortiz.

Como bien sabemos, el bailarín profesional viajó recientemente al país para disfrutar con Mimi, de hechos estuvieron juntos en el Caribe, celebrando el Día de la persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

Mimi Ortiz y Toni Costa. (Mimi Ortiz/Instagram)

Aunque la pareja intenta mantener su relación alejada de la exposición pública para protegerla del odio en las redes sociales, el bailarín español y Ortiz hicieron una excepción este martes al compartir un video en TikTok, donde se puede ver la evidente química y complicidad entre ambos.

Y aunque recibieron muchos comentarios positivos, un seguidor confesó que Toni se veía mejor con Adamari.

Mimi Ortiz y Toni Costa estuvieron por el Caribe. (Mimi Ortiz/Instagram)

“Se ve mejor con Adamari”, escribió la persona en el video.

Al ver el comentario, Costa no se quedó callado y respondió:

“Con Adamari tengo el mejor de los vínculos: nuestra hija (Alaïa). Lo tuyo no suma, pero sí entretiene. Refresh señora, refresh que quedó estancada”, dejando claro que su relación amorosa con la puertorriqueña es cosa del pasado.

Toni Costa respondió al comentario. Foto: People en Español (people en españ/captura)

Su relación con Mimi Ortiz.

Hace unos meses, el guapo había confesado que la relación a distancia que tienen ambos se maneja de manera muy cautelosa, con buena comunicación, confianza, apoyo y expresó que tenía sus ventajas, pues cada uno maneja sus espacios.

“El hecho a veces de estar ausentes físicamente, luego, cuando uno se ve, saltan las chispas”, dijo meses atrás, según People en Español.

Según esta revista, Toni dijo que él se lleva bien con su expareja por Alaïa, por su paz, estabilidad y respeto.

“Y yo quiero llevarme bien con ella porque es la madre de mi hija y siempre va a ser así, incluso más. Es normal que uno comparta con la mamá de su hija porque al fin y al cabo somos familia; es así, nos va a unir toda la vida. Tenemos una hija en común y obviamente, vamos a juntarnos las veces que haga falta”, detalló.