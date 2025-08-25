Toni Costa y Mimi Ortiz demostraron con este detalle que su amor está más fuerte que nunca

Toni Costa y Mimi Ortiz demostraron que su amor está más fuerte que nunca. (Instagram)

Toni Costa y Mimi Ortiz dejaron claro que su amor está más fuerte que nunca con un romántico paseíto a Puerto Viejo de Limón, donde además celebraron el cumpleaños del bailarín y exjuez de Mira quién baila.

La pareja se está hospedando en un hotel cercano a las playas Cocles, Chiquita, Grande y al pueblo de Manzanillo, donde disfrutan cómodamente de la tranquilidad caribeña y su deliciosa gastronomía, según lo que han compartido en sus historias.

Mimi Ortiz y Toni Costa posaron así en Puerto Viejo. (Mimi Ortiz/Instagram)

Aunque ambos han intentado llevar su relación con más privacidad, se dejaron ver en una tierna fotografía con sus rostros muy cerquita. Toni incluso contó que Mimi lo tiene escuchando puro reggae, algo muy típico en la zona caribeña.

La creadora de contenido, por su parte, tuvo que abrirse una cuenta temporal, pues perdió la suya original por un bloqueo que está tratando de resolver.

La pareja luce feliz en este rincón paradisíaco, que además vibra con la celebración del mes de la afrodescendencia en Costa Rica.

Mimi Ortiz lució espectacular en vestido de baño. (Mimi Ortiz/Instagram)

Mimi Ortiz compartió imágenes de la playa. (Mimi Ortiz/Instagram)

Limón está de fiesta con el Festival de Cultura Negra “Back to Our Roots”, el cual tiene una agenda llena de actividades que resaltan el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

Puerto Viejo es un destino que atrapa por completo a nacionales y turistas y es famoso por sus playas de arena dorada, el buen sabor y la música que suena en cada rincón.

Muchos aprovechan para practicar actividades como el surf. El Caribe es el lugar perfecto para quienes buscan naturaleza, cultura y pura buena vibra en un mismo lugar.