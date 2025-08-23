Turismo

(Video) Mamá de perezosos mostró que se ejercita mejor que cualquiera con un acto impresionante

Una mamá perezosa dejó claro que está más “entrenada” de lo que cualquiera podría imaginar

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Mamá de perezosos demostró ejercitarse mejor que cualquiera con un gesto impresionante. (Alonso Tenorio)

La naturaleza no deja de sorprendernos, y una muestra de ello es una escena protagonizada por una mamá perezosa que cargaba a sus dos crías como toda una campeona.

El momento fue captado en video por la usuaria de TikTok, Magdiel Herrera Davis, quien compartió las imágenes en las que se observa a la madre llevando a sus bebés bien sujetos a su pecho mientras avanza lentamente.

En un momento, la perezosa pierde el equilibrio por el peso y cae, adoptando una postura defensiva; probablemente, al sentirse observada por varias personas que presenciaban la escena.

“Algo poco visto, dos bebés”, escribió Magdiel en el clip. La publicación provocó que los internautas reaccionaran con comentarios como:

“Muy bella mamita”, “Qué bella madrecita”, “Sí, solo les he visto uno”, “Qué dolor de espalda debe darle”, “Qué hermosa”, “Ay, tuvo gemelos”, “Qué hermoso, tuvo gemelos, le pesan, pobre”, entre otros.

Osos perezososCargando a sus críasBebés perezosos
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

