Algo que para muchos es imposible que pase en Costa Rica, sorprendió a un tico en otro país. (Chelo CR/TikTok)

Un costarricense vivió una experiencia que, para muchos ticos, es casi imposible que ocurra en Costa Rica.

LEA MÁS: Creador de contenido reveló las cosas que nunca ha hecho como tico y que lo dejan mal parado

Se trata de Chelo CR, un costarricense que hace contenido enfocado en turismo, quien durante un viaje a Chile quedó sorprendido por una situación muy particular al cruzar la calle.

“Voy a arriesgar mi vida acá en Chile. Chicos, les voy a mostrar algo muy curioso que pasa acá, que en Costa Rica jamás en la vida pasa”, comentó en un video compartido en su cuenta de TikTok.

LEA MÁS: Joven mexicana probó tacos en Costa Rica y su comentario hizo enojar a muchos ticos

“Cuando usted va a cruzar una acera en un paso peatonal, si vienen carros y usted pasa, todos frenan, vean les voy a mostrar”, agregó mientras grababa la escena.

LEA MÁS: Un raro y hermoso tucán en Costa Rica se volvió viral por un detalle que lo hace casi único

Tal como lo explicó, al intentar cruzar, un vehículo que se aproximaba se detuvo por completo para dejarlo pasar, sin que él tuviera que hacer señal alguna.

La situación sorprendió a muchos, aunque no faltaron quienes le advirtieron que de igual manera debía tener precaución.