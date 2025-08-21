Un raro y hermoso tucán en Costa Rica se volvió viral por un detalle que lo hace casi único

Los tucanes siempre llaman la atención. (wollertz - stock.adobe.com)

Un hermoso tucán pensó que pasaría desapercibido en Costa Rica, pero terminó llevándose todas las miradas.

Una usuaria, llamada Rossy Méndez, compartió en su cuenta de Facebook tres fotografías que han sorprendido a muchos: en ellas se aprecia a un tucán con el característico pico castaño y una parte superior colorida, pero con plumas blancas en su parte inferior.

“De no creerse, aparece un tucán blanco en Costa Rica. ¡Como si fuera de película! En lo más profundo del bosque costarricense fue captado un tucán de pico castaño, ¡pero completamente blanco!”, escribió Rossy en su publicación.

Esta fue la imagen compartida por Rossy. (Rossy Méndez/Facebook)

Más adelante, explicó que este fenómeno se debe al leucismo, una condición genética que provoca la pérdida parcial o total del color en el plumaje de algunas aves.

“¡Hasta la selva se puso en modo ángel! Este tucán albino es tan raro como hermoso”, agregó.

La publicación generó reacciones y comentarios de asombro, con usuarios elogiando la belleza única del ave.

Intentamos contactar a Rossy para conocer más detalles sobre su experiencia y el lugar exacto donde avistó al animal, pero al momento de la publicación no habíamos recibido respuesta.