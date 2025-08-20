Famoso chef intentó ganarse a los ticos con un gallo pinto, pero no salió como esperaba. (Shutterstock/Shutterstock)

Drice Cook, un famoso chef francés y creador de contenido, intentó ganarse a los ticos con un platillo típico, pero no todo salió como esperaba.

El cocinero es conocido por compartir videos en los que utiliza una dinámica peculiar: tira chinches sobre un mapa, y el país que le toca se convierte en la inspiración para preparar una receta tradicional.

En un video publicado recientemente, el destino fue Costa Rica, por lo que se propuso cocinar un gallo pinto.

Comenzó picando zanahoria, chile dulce, tomate, cebolla, ajo y culantro. Luego, sofrió todos los ingredientes y los licuó para crear una especie de salsa.

Después, volvió a sofreír más olores para preparar los frijoles y les agregó la salsa que había hecho previamente. Finalmente, agregó arroz y completó la preparación.

Como acompañamientos, sirvió el pinto con maduros, aguacate, limón y un huevo frito.

Para muchos ticos, el platillo no fue bien recibido, ya que se alejaba bastante de la versión tradicional que se prepara en Tiquicia.

“Desde que empezó a picar la zanahoria, sabía que iba mal”, “Nada que ver, pero bueno, gracias por pensar en Costa Rica”, “A más de un tico le acaba de dar como mil infartos viendo eso”, “¿Desde cuándo se le pone limón al pinto?“, ”Todo mal", “Eso jamás será un gallo pinto de Costa Rica”, “No sé de dónde sacaron que lleva esa salsa”, fueron parte de los comentarios.