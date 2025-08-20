Una extranjera vivió su mejor día de su vida manejando en una calle de Costa Rica

Una extranjera vivió su mejor día manejando en una calle de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pat Fuente, creadora de contenido en TikTok, está completamente enamorada de Costa Rica y lo expresó en un video publicado en su cuenta.

LEA MÁS: Hermanas iniciaron un negocio y hasta desafiaron a un volcán para sacarlo adelante

La mexicana se encuentra de paseo por el país, donde además de trabajar con algunas marcas, se tomó un momento para compartir las cinco cosas que más le gustan de Costa Rica.

“Y aquí te va mi top 5 de las cosas que más me encantan de Costa Rica que nadie me pidió, pero aún así lo voy a hacer. Número 1: los billetes, o sea, los billetes más bonitos que he visto son los de Costa Rica”, inició la joven, sin dejar de lado un billete de México que también le fascina.

LEA MÁS: Joven creció entre aguacates y terminó creando algo a lo que muchos no le veían sentido

En segundo lugar en su lista están los atardeceres, y en tercer lugar, el agua potable.

Pat Fuente ha disfrutado al máximo su estancia en el país. (Pat Fuente/TikTok)

“Amo levantarme y poder tomarme un vaso de agua libremente sin saber que me voy a enfermar porque si vas a México no se te ocurra tomar agua de la llave”, comentó.

El cuarto lugar lo dedica al ecoturismo, ya que le encanta llevar a su familia a volcanes, islas y playas.

LEA MÁS: Venado en Costa Rica se hace viral tras mostrar que el amor de madre no tiene límites

“Número 5, y como muchos ya saben, mi animal preferido y favorito es el oso perezoso, y el mejor día de mi vida fue un día que iba manejando y vi cruzar un osito perezoso por la autopista. Puedo ir a los parques nacionales a ver este maravilloso y magnífico animal”, contó.

Gracias a todas estas experiencias, Pat se siente mitad tica y ha quedado maravillada con este país.