Venado en Costa Rica se hace viral tras mostrar que el amor de madre no tiene límites. (Rafael Pacheco Granados)

Una mamá venado se volvió viral en TikTok al demostrar que el amor de madre no conoce límites.

El video, compartido por Luis Venegas, un guía de la zona de Manuel Antonio, quien también fue el que lo grabó, muestra a la madre cuidando a una de sus crías. Lo que más llamó la atención fue el estado de sus ojos, que parecen afectados.

“Una venado dio a luz un par de crías. No tienen la habilidad de caminar todavía y lo lamentable es que la mamá es una zombi”, explicó el guía.

Además, agregó en el clip: “Pero con sus defectos y todo, ella los protege”.

El emotivo video generó numerosas reacciones y comentarios entre los internautas.

Según nos contó Luis, el animalito tendría cataratas en los ojos.