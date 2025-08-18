Turismo

Venado en Costa Rica se hace viral tras mostrar que el amor de madre no tiene límites

La escena de una madre venado cuidando a sus crías emocionó a muchos

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
28/07/2024 Puntarenas. Visita en el catamarán Alborada a la Isla Tortuga. El paseo incluye en el recorrido el avistamiento de delfines y monos araña, pero propiamente en la isla se pueden apreciar venados y sainos, así como disfrutar de hermosos paisajes, practica de esnórquel, caminata por sendero y con visita de miradores. Durante el recorrido tanto de ida como regreso los turistas reciben frutas, fresco y hasta ceviche de pescado. Foto: Rafael Pacheco Granados
Venado en Costa Rica se hace viral tras mostrar que el amor de madre no tiene límites. (Rafael Pacheco Granados)

Una mamá venado se volvió viral en TikTok al demostrar que el amor de madre no conoce límites.

LEA MÁS: Un tico comparó a famoso influencer de otro país con Cocorí y este le respondió en un video

El video, compartido por Luis Venegas, un guía de la zona de Manuel Antonio, quien también fue el que lo grabó, muestra a la madre cuidando a una de sus crías. Lo que más llamó la atención fue el estado de sus ojos, que parecen afectados.

LEA MÁS: “Conociendo mi país” arranca con todo: su primer episodio fue adrenalina pura

“Una venado dio a luz un par de crías. No tienen la habilidad de caminar todavía y lo lamentable es que la mamá es una zombi”, explicó el guía.

Además, agregó en el clip: “Pero con sus defectos y todo, ella los protege”.

LEA MÁS: Costa Rica se posiciona como el destino preferido en Centroamérica para esta comunidad extranjera

El emotivo video generó numerosas reacciones y comentarios entre los internautas.

Según nos contó Luis, el animalito tendría cataratas en los ojos.

@costaricaconvenegas

Crías de Venado, mamá Zombie (Humor). #costarica #simbolonacional #ParqueNacionalManuelAntonio #tour #fyp Tropical destination to Travel. 🌿 **¡Únete al mejor Walking Tour en Manuel Antonio!** 🇨🇷 Reserva y cancela **gratis**. Solo necesitas tener tu entrada al parque. 🎟️ Cómprala aquí: 👉 [serviciosenlinea.sinac.go.cr](https://serviciosenlinea.sinac.go.cr/) 💰 ¿Cuánto cuesta? ¡Tú decides! Al final del tour puedes dar una propina en efectivo ⚠️(lo *usual es entre $15 y $50 🙌 por persona* .⚠️ Lo habitual son $20por persona por la calidad del tour. 📍 **Punto de encuentro:** [Ubicación aquí](https://maps.app.goo.gl/T7kc8btDM8eK9cuF7) 🚗 **Parqueo recomendado ($10):** [Aquí] Chalo Parking, Manuel Antonio. https://g.co/kgs/VvmMgc1 🕒 Elige tu horario: 1- 7:30am | 2- 10:30am | ✅ Para reservar: - Nombre - Número de personas - Confirma tus entradas - Elige tu horario 🧳 Qué llevar: Zapatos cómodos, traje de baño, repelente (no spray), protector solar (no aerosol), ropa ligera. 🚫 No se permite: plásticos de un solo uso, comida, drones, bocinas, ni spray. 💬 Si alguien te ofrece otro tour, solo responde: *“Ya tengo guía.”*

♬ sonido original - Music
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
VenadoCríasCatarata en los ojosZombie
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.