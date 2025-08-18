Venado en Costa Rica se hace viral tras mostrar que el amor de madre no tiene límites

Una mamá venado se volvió viral en TikTok al demostrar que el amor de madre no conoce límites.
El video, compartido por Luis Venegas, un guía de la zona de Manuel Antonio, quien también fue el que lo grabó, muestra a la madre cuidando a una de sus crías. Lo que más llamó la atención fue el estado de sus ojos, que parecen afectados.
“Una venado dio a luz un par de crías. No tienen la habilidad de caminar todavía y lo lamentable es que la mamá es una zombi”, explicó el guía.
Además, agregó en el clip: “Pero con sus defectos y todo, ella los protege”.
El emotivo video generó numerosas reacciones y comentarios entre los internautas.
Según nos contó Luis, el animalito tendría cataratas en los ojos.
Crías de Venado, mamá Zombie (Humor). #costarica #simbolonacional #ParqueNacionalManuelAntonio #tour #fyp Tropical destination to Travel. 🌿 **¡Únete al mejor Walking Tour en Manuel Antonio!** 🇨🇷 Reserva y cancela **gratis**. Solo necesitas tener tu entrada al parque. 🎟️ Cómprala aquí: 👉 [serviciosenlinea.sinac.go.cr](https://serviciosenlinea.sinac.go.cr/) 💰 ¿Cuánto cuesta? ¡Tú decides! Al final del tour puedes dar una propina en efectivo ⚠️(lo *usual es entre $15 y $50 🙌 por persona* .⚠️ Lo habitual son $20por persona por la calidad del tour. 📍 **Punto de encuentro:** [Ubicación aquí](https://maps.app.goo.gl/T7kc8btDM8eK9cuF7) 🚗 **Parqueo recomendado ($10):** [Aquí] Chalo Parking, Manuel Antonio. https://g.co/kgs/VvmMgc1 🕒 Elige tu horario: 1- 7:30am | 2- 10:30am | ✅ Para reservar: - Nombre - Número de personas - Confirma tus entradas - Elige tu horario 🧳 Qué llevar: Zapatos cómodos, traje de baño, repelente (no spray), protector solar (no aerosol), ropa ligera. 🚫 No se permite: plásticos de un solo uso, comida, drones, bocinas, ni spray. 💬 Si alguien te ofrece otro tour, solo responde: *“Ya tengo guía.”*♬ sonido original - Music