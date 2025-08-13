Costa Rica se posiciona como el destino preferido en Centroamérica para esta comunidad extranjera

Ticos rajan al ver que son los favoritos en Centroamérica para estos extranjeros. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Epicast Podcast, el reconocido programa hondureño dedicado a la cultura general, publicó un video en el que presentan un ranking de los países de Centroamérica con mayor número de estadounidenses residentes.

La información se basó en un estudio que los presentadores realizaron a partir de diversas fuentes.

Durante el episodio, los presentadores destacaron a Costa Rica como el país que más estadounidenses recibe, seguido por Panamá y Honduras. Más atrás, en la lista aparecen El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en ese orden.

Según datos publicados en enero por la Embajada de Costa Rica: “más de 180.000 costarricenses residen en Estados Unidos, unos 120.000 estadounidenses viven en Costa Rica y 1,5 millones de turistas estadounidenses visitan nuestro país cada año”.

Los ticos no tardaron en comentar el video y aprovecharon para rajar con comentarios como: “¿Será Costa Rica bonito? Que en todo ganamos", “Es el mejor país”, “Costa Rica es un país que enamora, simple”, “Porque somos pura vida”, “Porque aquí en Costa Rica está lo mejor”, entre otros.