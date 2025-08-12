Turismo

Tucán apareció de la nada y convirtió el café de una joven en una cita inolvidable

Lo que parecía una mañana cualquiera terminó en una escena digna de película

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Tucán apareció de la nada y convirtió el café de una joven en una cita inolvidable. (wollertz - stock.adobe.com)

Lo que comenzó como una tranquila mañana de café terminó convirtiéndose en una escena digna de película, cuando un tucán apareció de la nada y transformó el momento en una cita inolvidable para una joven.

LEA MÁS: Pareja se cansó de una presa en Costa Rica, se bajó del carro y... ¡no van a creer lo que se puso a hacer!

En su cuenta de TikTok, @brindycolphon, como aparece en redes, la joven compartió el sorprendente instante en que el ave se acerca a su mesa y, sin pensarlo dos veces, toma protagonismo de la forma más inesperada.

LEA MÁS: Sueco enfrentó un pequeño obstáculo en Costa Rica que pocos ticos entenderán

“Vives en Costa Rica y tu cita de café de la mañana es un tucán”, escribió en el clip. Además, agregó en la descripción: “Solo un tucán juzgando mi elección de café (tranquilos, apenas se movió, le quité la taza por su seguridad)”.

LEA MÁS: En medio de los cambios en Giros, Charlyn López decidió tomarse un merecido descanso

La creadora de contenido dejó claro que no fue algo planificado y que una vez el tucán hizo el gesto, ella retiró la tacita para que no lo consumiera.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TucánCaféPlayas de Costa Rica
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.