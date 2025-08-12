Tucán apareció de la nada y convirtió el café de una joven en una cita inolvidable. (wollertz - stock.adobe.com)

Lo que comenzó como una tranquila mañana de café terminó convirtiéndose en una escena digna de película, cuando un tucán apareció de la nada y transformó el momento en una cita inolvidable para una joven.

En su cuenta de TikTok, @brindycolphon, como aparece en redes, la joven compartió el sorprendente instante en que el ave se acerca a su mesa y, sin pensarlo dos veces, toma protagonismo de la forma más inesperada.

“Vives en Costa Rica y tu cita de café de la mañana es un tucán”, escribió en el clip. Además, agregó en la descripción: “Solo un tucán juzgando mi elección de café (tranquilos, apenas se movió, le quité la taza por su seguridad)”.

La creadora de contenido dejó claro que no fue algo planificado y que una vez el tucán hizo el gesto, ella retiró la tacita para que no lo consumiera.